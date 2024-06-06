Челябинская область и ВТБ договорились о поддержке импортозамещения и развития предприятий

Регион вместе с банком усилят взаимодействие для развития экономики страны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников заключили соглашение о сотрудничестве региона и финансовой организации. Документ подписали во время Петербургского международного экономического форума — 2024, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает совместную поддержку импортозамещения, инновационного развития промышленных предприятий и их модернизации. Еще одна часть партнерства — привлечение частных российских и иностранных инвестиций в экономику округа. Сотрудничество Челябинской области и ВТБ поможет внедрению современных финансовых технологий и развитию банковской инфраструктуры.

«Многие наши промышленные предприятия работают с ВТБ, реализуя инвестиционные проекты. А один из наших главных инвестпроектов в регионе сегодня — это строительство кампуса мирового уровня. Реализуем его вместе с партнером — банком ВТБ. Сегодняшнее cоглашение позволит усилить наше взаимодействие»,— подчеркивает Алексей Текслер.





Денис Бортников отмечает, что Челябинская область является центром стратегических отраслей: большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса и металлургических компаний, известных во всем мире.

«Регион при поддержке правительства области успешно реализует проекты по диверсификации своей экономики и запуску новых производств. Уверен, что у него большие перспективы, связанные с развитием логистики, пищевой промышленности и сельскохозяйственного сектора. Наше соглашение поможет реализовать все планы по укреплению российской экономики и повышению качества жизни людей»,— говорит Денис Бортников.

В Челябинской области работает 33 отделения ВТБ. В банке обслуживается 400 тысяч жителей региона. ВТБ поддержал несколько важных проектов, в том числе строительство племенного птицеводческого репродуктора. Он реализуется в рамках курса президента и правительства России по обеспечению продовольственной безопасности. Банк рассматривает еще несколько проектов, включая концепцию развития гостинично-рекреационной инфраструктуры Челябинской области.