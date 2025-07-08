Челябинская область и ЛНР укрепляют промышленное сотрудничество

Потенциал Южного Урала поможет в восстановлении Луганской Народной Республики

На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» 8 июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с председателем правительства Луганской Народной Республики Егором Ковальчуком. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество в промышленной сфере.

Челябинская область как один из ведущих индустриальных регионов России готова поделиться своим опытом с ЛНР в области металлургии, машиностроения и обрабатывающих производств. В рамках выставки было подписано соглашение о сотрудничестве между промышленными ведомствами двух регионов.

«Челябинская область обладает значительным промышленным потенциалом, и мы рады поделиться своим опытом и технологиями с нашими коллегами из ЛНР, помогая им восстанавливать и развивать свою промышленность», — сказал Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что подписанное соглашение станет инструментом для практического сотрудничества, направленного на укрепление экономики и повышение благосостояния жителей обоих регионов.

Накануне в присутствии губернатора также были подписаны соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью, Республикой Крым и ЛНР, предусматривающие укрепление торгово-экономических и научно-технических связей. Стороны договорились о проведении совместных мероприятий, обмене опытом, продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также о сотрудничестве в сфере роботизации промышленных предприятий.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб отметил активное развитие промышленного комплекса Крыма и новых регионов России и подчеркнул готовность Южного Урала оказывать всестороннюю помощь в этом процессе. Он особо выделил перспективы сотрудничества в металлургии, машиностроении и обрабатывающей промышленности. Подписанные соглашения, по словам министра промышленности, позволят усилить межрегиональную кооперацию и повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность предприятий.