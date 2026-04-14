Челябинская область готова к старту весенне-полевых работ

Посевная начнется с учетом погодных условий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки осмотрел озимые поля ООО «Чебаркульская птица». Состояние посевов глава региона оценил как хорошее, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Под урожай 2026 года в Челябинской области засеяно 31,8 тысяч гектаров озимых культур.

«Скоро будет посевная яровая. Для нашего региона это важное направление развития сельского хозяйства. Чебаркульский муниципальный округ — один из лидеров у нас в этом направлении», — подчеркнул глава региона.

В этом году у аграриев Челябинской области площадь пашни в обработке увеличится на 42,8 тысячи гектаров и составит 2,2 миллиона гектаров. На 22,7 тысячи гектаров планируется увеличить общую посевную площадь.

Площадь ярового сева также увеличится — на 13,6 тысячи гектаров — и составит 1 миллион 650 тысяч гектаров.

Минеральных удобрений приобрели 44 тысячи тонн — 109% от годового плана. Готовность тракторов — 95%, сеялок — 96%, плугов — 87%, культиваторов — 96%. В наличии 38,5 тысячи тонн дизельного топлива и 5,7 тысячи тонн бензина.

Сроки старта полевых работ будут определены с учетом погодных условий. Челябинская область готова к началу весенне-полевых работ 2026 года.