Челябинская мэрия согласовала проект квартала «1736» Артемия Лебедева в центре города

Новостройки появятся на месте рынка «Пешеходный»

Администрация Челябинска утвердила документацию для строительства квартала «1736» по проекту Артемия Лебедева. Новостройки возведут на месте рынка «Пешеходный». Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории в Центральном районе города Челябинска», — следует из документации.

В границах улиц Российской, Карла Маркса, Красноармейской и Труда построят «Квартал 1736» по проекту Артемия Лебедева. Впервые о проекте «Квартал 1736» стало известно в июле 2021 года. Заказчиком выступил челябинский бизнесмен Михаил Фишер. Спустя год он нашел инвестора для строительства жилого дома в квартале. Высотку возведет группа «Голос».

Ранее сообщалось, что ЖК будет состоять из двух частей высотой 20 и 31 этаж со встроенным детским садом на 35 мест, подземно-наземной автостоянкой.

Также здесь появится многоквартирный жилой дом высотой от 8 до 24 этажей с парковкой на 129 машино-мест и здание технопарка. В нем разместятся IT Park.1736 и «Квартал Созидателей». В планах возведение ресторанного комплекса, офисного здания и многоуровневой стоянки.

В названии «Квартала 1736» указан год основания Челябинска. Под реновацию отводили участок площадью более четырех гектаров. Большая часть территории сейчас заброшена. Площадь застройки составит до 30 тысяч квадратных метров.