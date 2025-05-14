Администрация Челябинска утвердила документацию для строительства квартала «1736» по проекту Артемия Лебедева. Новостройки возведут на месте рынка «Пешеходный». Информация об этом размещена на сайте мэрии.
«Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории в Центральном районе города Челябинска», — следует из документации.
В границах улиц Российской, Карла Маркса, Красноармейской и Труда построят «Квартал 1736» по проекту Артемия Лебедева. Впервые о проекте «Квартал 1736» стало известно в июле 2021 года. Заказчиком выступил челябинский бизнесмен Михаил Фишер. Спустя год он нашел инвестора для строительства жилого дома в квартале. Высотку возведет группа «Голос».
Ранее сообщалось, что ЖК будет состоять из двух частей высотой 20 и 31 этаж со встроенным детским садом на 35 мест, подземно-наземной автостоянкой.
Также здесь появится многоквартирный жилой дом высотой от 8 до 24 этажей с парковкой на 129 машино-мест и здание технопарка. В нем разместятся IT Park.1736 и «Квартал Созидателей». В планах возведение ресторанного комплекса, офисного здания и многоуровневой стоянки.
В названии «Квартала 1736» указан год основания Челябинска. Под реновацию отводили участок площадью более четырех гектаров. Большая часть территории сейчас заброшена. Площадь застройки составит до 30 тысяч квадратных метров.