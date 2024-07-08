Челябинская и ульяновская компании объединяют усилия для импортозамещения в приборостроении

На «Иннопроме» подписаны соглашения

Сегодня на «Иннопроме-2024» челябинская «Промышленная группа «Метран» и ульяновская компания «МИДАУС» в присутствии губернаторов Челябинской области Алексея Текслера и Ульяновской области Алексея Русских подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в рамках промышленной кооперации и импортозамещения в приборостроительной отрасли.

Данное соглашение — один из результатов активного развития межрегионального сотрудничества. Напомним, в декабре прошлого года главы двух областей подписали соответствующее соглашение во время визита делегации Ульяновской области на Южный Урал. Алексей Текслер отметил важность прошедшей бизнес-миссии и результаты ее видны сегодня.

«Компания „Метран“ раньше закупала датчики давления в Ульяновской области, а потом перешла на заграничную продукцию и сейчас снова вернулась к российским партнерам. „Метран“ сегодня крупнейший изготовитель измерительных приборов для различных отраслей», — отметил Алексей Текслер.

Он пояснил, что ульяновские датчики — одни из самых лучших в стране и мире. И взаимодействие производителей с челябинскими промышленниками будет расширяться.

«Челябинская область — крупнейший промышленный регион у нас в стране. Сегодняшнее соглашение станет началом большого дальнейшего взаимодействия между нашими компаниями», — прокомментировал Алексей Русских.

Соглашение предусматривает сотрудничество в разработке, производстве и совершенствовании микроэлектронных сенсоров и модулей давления.

«Группа компаний „Метран“ вкладывает свои инженерные ресурсы в обеспечение импортонезависимости отрасли. Развитие промышленной кооперации, в том числе при поддержке государства, открывает для нас возможности ускорения собственных разработок в части замещения ключевых технологий, которые будут соответствовать глобальным стандартам», — уточнил генеральный директор АО «ПГ «Метран» Антон Дружинин.

Подписанное соглашение знаменует новый этап в многолетних взаимоотношениях между «Метраном» и «Мидаусом». 24 года предприятие работают над исследованиями и разработками в области измерительных приборов, а также над развитием продуктов для измерения давления.

«Наша компания специализируется на разработке и производстве высококачественных измерительных сенсоров давления на базе отечественных технологий, соответствующих самым строгим стандартам качества и безопасности», — добавил директор по развитию и науке ООО «МИДАУС» Евгений Савченко.

Стоит отметить, что специалисты ульяновской компании имеют широкие компетенции в разработке приборов для ответственных применений, высоких температур и давлений.