Челябинская и Амурская области заключили соглашение об инвестиционном сотрудничестве

Стороны будут обмениваться информацией и организовывать совместные мероприятия

Челябинская и Амурская области заключили соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Регионы улучшат взаимодействие по развитию предпринимательства, инвестиционного и инновационного потенциала, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Документ подписали на Восточном экономическом форуме. Соглашение заключили между АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» и Фондом развития предпринимательства Челябинской области – Центром «Мой бизнес». Стороны будут обмениваться информацией и организовывать совместные мероприятия.

«Мы уже видим точки соприкосновения, которые могут быть полезны предпринимателям обоих регионов. Будем продолжать диалог с нашими челябинскими коллегами и знакомить наши предприятия», — отметила директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» Ольга Темченко.

Заключение соглашения о сотрудничестве Амурской и Челябинской областей — шаг обучения в программе РАНХиГС «Управленческое мастерство: развитие региональных команд».

«Заключение соглашения о сотрудничестве между регионами — необязательный элемент обучающей программы РАНХиГС. Однако мы с коллегами решили двигаться в этом направлении, потому что увидели новые возможности, которые могут раскрыть инвестиционный потенциал регионов», — добавил руководитель направления инвестиционного развития центра «Мой бизнес» Челябинской области Артем Сагдаков.

Инвестиционная команда Челябинской области уже посетила коллег, скоро специалисты Амурской области приедут с ответным деловым визитом.