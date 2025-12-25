Челябинская экосистема технологического предпринимательства получила «Инновационную звезду»

На премии высоко оценили IT‑Park74

В Екатеринбурге в молодежном кластере «Салют» состоялась церемония награждения лауреатов премии «Инновационная звезда — 2025». Событие объединило ключевых игроков инновационной экосистемы Уральского федерального округа: представителей науки, бизнеса, вузов и инфраструктурных организаций, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе IT‑Park74.

Челябинская область продемонстрировала впечатляющие результаты, завоевав ряд престижных наград. Это стало наглядным подтверждением зрелости региональной экосистемы технологического предпринимательства — от образовательной базы и инфраструктурной поддержки до успешного роста инновационных компаний.

IT‑Park74 (инновационный хаб Челябинской области, представитель фонда «Сколково») победил в номинации «Амбассадор инноваций». Награда вручена за развитие технологического предпринимательства, формирование профессионального сообщества, поддержку стартапов и популяризацию инновационной повестки в регионе.





«IT‑Park74 изначально создавался как частная инициатива, задача которой — соединять людей, идеи и возможности. Мы выстраиваем горизонтальные связи между предпринимателями, инженерами, университетами, индустрией и институтами развития, потому что именно в таком взаимодействии рождаются устойчивые инновации, а не разовые проекты»,— подчеркнула руководитель инновационного развития IT‑Park74 Алена Коломейская.

Марина Литке (кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ) победила в номинации «Архитектор успеха». Она же является координатором и методологом Акселератора ЮУрГУ и заместителем руководителя Центра развития предпринимательских инициатив студентов.

«Сегодня Южно‑Уральский государственный университет реализует целый цикл программ поддержки молодых предпринимателей — от тренингов предпринимательских компетенций и профессиональных майноров до акселерационной программы ЮУрГУ и формата „Стартап как диплом“. За всеми этими инициативами стоит системная работа Центра развития предпринимательских инициатив студентов — тех самых Архитекторов успеха»,— отметила она.

ООО «Хелс Хиро» (руководитель — Юлия Чумачева) стала первой в номинации «Быстрый взлет». Компания «Нейротехнолоджи» (руководитель — Юрий Корюкалов), которая специализируется на персональной медицине, получила третье место в номинации «Быстрый взлет». Южно‑Уральский государственный медицинский университет отметили дипломом второй степени в номинации «Технологический лидер». Награда подчеркивает высокий уровень прикладных исследований и разработок в сфере медицины и здравоохранения региона.

Премия «Инновационная звезда» — уникальная региональная инициатива, нацеленная на стимулирование системного роста технологического сектора экономики Урала.

Миссия: охватить всех участников инновационного процесса — от изобретателей и стартапов до крупных корпораций, вузов и популяризаторов инновационной культуры.

Ключевая задача: ускорить интеграцию науки, высшего образования и промышленности через развитие механизмов трансфера технологий, создание условий для полного цикла реализации инноваций — от идеи до масштабируемого продукта. Такая модель вносит весомый вклад в достижение технологического суверенитета страны.