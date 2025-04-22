Челябинская делегация познакомилась с работой Даляньской зоны свободной торговли

Опыт создания и функционирования такой зоны актуален в свете создания особой экономической зоны на Южном Урале

Во время рабочего визита в Китайскую Народную Республику губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Даляньскую зону свободной торговли, где ознакомился с работой особых таможенных зон, логистическими возможностями порта Далянь Даяовань, перспективами развития транспортного коридора Китай — Европа, а также с особенностями налоговой политики зоны, сообщает пресс-служба правительства региона.

Даляньская зона свободной торговли создана в 2017 году и представляет собой крупнейший в Северо-Восточном Китае центр международной торговли и логистики, сочетающий развитую портовую инфраструктуру, железнодорожные и авиационные транспортные пути, а также особые экономические условия для бизнеса.

Здесь сформировано несколько промышленных кластеров: по производству аккумуляторных батарей, водородных топливных элементов, станков с ЧПУ, холодильного оборудования, кластер электронной информационной промышленности. Особое внимание было уделено развитию высокотехнологичных отраслей, таких как производство станков с ЧПУ, новые энергетические технологии и биомедицинская промышленность.

«Опыт создания и функционирования Даляньской зоны свободной торговли интересен для Челябинской области, которая сейчас создает собственную особую экономическую зону. Мы видим много точек соприкосновения и возможностей для сотрудничества, включая обмен опытом в сфере управления особыми экономическими зонами, расширение логистических цепочек и продвижение экспорта челябинской продукции на китайский рынок», — прокомментировал Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор посетил презентационную зону Российского экспортного центра. Здесь в большом количестве представлена продукция южноуральских компаний, в том числе из агропромышленного сектора.





«Значительная часть из того, что мы увидели сегодня здесь, как раз пищевая продукция из Челябинской области. Она широко представлена и в магазинах. Мы видим значительный интерес к этой продукции, поэтому будем наращивать и укреплять сотрудничество, в том числе и в этой сфере», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он также выразил уверенность, что взаимный обмен опытом и налаживание тесных контактов с резидентами Даляньской зоны свободной торговли будут способствовать успешному развитию регионов.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» со ссылкой на Алексея Текслера сообщало, что Челябинск и Далянь станут городами-побратимами.