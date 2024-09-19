Челябинская агрофирма «Ариант» потратит на модернизацию семь миллиардов рублей

Компания собирается внедрить искусственный интеллект

Агрофирма «Ариант» получит полтора миллиарда на покупку новой техники. Также в компании планируют повысить зарплаты для сотрудников и внедрить в производство искусственный интеллект. Об этом 19 сентября рассказал ИА «Первое областное» директор фирмы Ринат Зайнуллин.





На пресс-конференции Ринат Зайнуллин сообщил, что холдинга «Ариант» больше не существует.

«Мы больше не работаем в формате холдинга. По сути, группа компаний „Ариант“ прекратила свое существование, потому что те четыре предприятия, которые были национализированы, управляются директорами, назначенными государством. У нас теперь отдельные финансы, отдельная точка принятия решения, отельная производственная программа, каждая из которых развивается в своем направлении», — рассказал директор фирмы.

Большое внимание уделили работе и развитию агрофирмы после ее перехода в собственность государства.

«На прошлой неделе подписали соглашение с „Росагролизингом“, получили одобрение и протоколы о выделении квоты в предоставлении льготного лизинга на сумму полтора миллиарда рублей», — рассказал Ринат Зайнуллин.

Из этих средств более миллиарда рублей пойдет на приобретение сельскохозяйственной техники и транспортных средств. Оставшиеся средства направят на реконструкцию и модернизацию производства.

Также Ринат Зайнуллин рассказал о планах по модернизации предприятия. На строительство капитальных объектов потребуется почти миллиард рублей.

«Требуется строительство ряда капитальных объектов. Это дизбарьеры, мойки, термопосты, которые будут позволять нам обрабатывать всю технику при перемещении с одной площадки на другую. Инвестиционная программа, которую необходимо выполнить, на сегодняшний день составляет около семи миллиардов рублей», — отметил Ринат Зайнуллин.

В июне 2024 года зарплаты в «Арианте» увеличились на 12%, в октябре планируется следующее повышение на 12–15%. Кроме того, работникам гарантируют возможность повышения квалификации через корпоративное обучение.

В ходе пресс-конференции стало известно, что ценовая политика продукции «Ариант» будет пересмотрена, а фирменные магазины переведут в топ-сегмент.

«Мы подняли цены, изменили ассортимент и все остальное. Сейчас мы все-таки хотим сделать магазины, в которых будет реализовываться продукция от производителя с минимальными наценками. Планируется увеличить объемы производства, и даже если эта фирменная сеть будет работать в ноль, меня это устроит», — рассказал директор агрофирмы.

Еще одним важным направлением, в котором двигается фирма, стал экспорт в Китай. Директор компании сообщил, что они делают все возможное для того, чтобы «Ариант» попал в десятку аккредитованных в Китае предприятий.

«Бывая в командировках в Китае, я нашел множество интересных вещей по цифровизации, по использованию искусственного интеллекта в свиноводстве, по роботизации, которая позволит максимально облегчить жизнь и работу сотрудников», — поделился планами Ринат Зайнуллин.



