Челябинск вошел в топ‑3 городов с самыми довольными своей карьерой жителями

6% челябинцев устраивает их профессиональный рост

Челябинск вошел в топ-3 городов с самыми довольными своей карьерой жителями, поскольку 36% челябинцев устраивает их профессиональный рост, выяснили аналитики «Авито Работы».

Аналитики «Авито Работы» провели опрос более 7000 работающих россиян и выяснили, в каких крупных городах люди довольны своей карьерой больше всего. Лидером среди городов оказался Волгоград — почти половина (46%) опрошенных жителей оказались довольны своей карьерой, оценив ее на 9—10 баллов из 10. Третье место занял Челябинск (36%). В тройку городов-лидеров вошли также Уфа (38%) и Челябинск (36%).

При этом в целом по России самыми довольными своей карьерой оказались представители топ-менеджмента и директора (59%), руководители отделов или департаментов (46%) и высококвалифицированные специалисты (34%).

Интересно, что, согласно прошлому исследованию «Авито Работы», для 54% россиян наиболее привлекательным признан горизонтальный карьерный рост, но больше всего довольными своей карьерой оказались специалисты, достигшие «вертикальной» вершины.

Опрос показал, что для большинства россиян очень важна карьера — 82% респондентов полностью или частично согласились с тем, что профессиональное развитие является для них основным приоритетом.

Несмотря на то, что вертикальный карьерный рост оказался предпочтительным у 31% опрошенных, у большинства респондентов (61%) уже был опыт работы на руководящих позициях.