Челябинск стал вторым в стране по количеству покупок на маркетплейсах

По России показатель ниже

За 2024 год в Челябинске число покупок на маркетплейсах выросло на 29%. Такие данные ИА «Первое областное» сообщили авторы исследования — Т-Бизнес.

Средний чек в южноуральской столице увеличился на 18% — с 1645 до 1939 рублей. Общий объем трат горожан на маркетплейсах вырос на 52% — это третье место по стране.

По России количество покупок увеличилось на 20% (по итогам 2023 года прирост составлял 63%). Средний чек на маркетплейсах стал больше на 18% и составил 2116 рублей. Объем трат вырос на 41% (в 2023-м было 47%). Отмечается, что активность жителей регионов превышает показатели Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным аналитиков, самый высокий рост среднего чека зафиксирован на Ozon — стоимость покупки увеличилась на 22% и составила 2710 рублей. На Wildberries показатель вырос на 16% и достиг 1594 рублей. Наименьший показатель среднего чека — у Магнит Маркета: при увеличении на 16% он всего 793 рубля.