Челябинск получит более четырех миллиардов рублей на строительство трамвайных путей

Кредитные деньги будут выданы по запросу города

Челябинску выделят более четырех миллиардов рублей на строительство новых трамвайных путей и закупку новых трамваев по предложению правительства региона. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства РФ.

«Правительственная комиссия одобрила заявки на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов 10 субъектам на сумму 35 миллиардов рублей. Так, в столице Челябинской области с использованием такого кредита в размере 4,07 миллиарда рублей продолжится строительство новых трамвайных линий»,— сообщили в федеральном правительстве.

На заседании Марат Хуснуллин акцентировал внимание на необходимости наращивания темпов развития инфраструктуры при реализации национальных проектов.

В середине июня в Челябинск привезли новый низкопольный трамвай из партии 2022 года, изготовленный Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Всего в столицу Южного Урала поставят 30 таких вагонов. После настройки его отправят на тестовую эксплуатацию. В пресс-службе регионального Миндортранса уточнили, что новые трамваи отличаются от тех, которые привезли в Челябинск в 2021 году.