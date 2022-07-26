Челябинск первым в стране реализует пилотный проект фудшеринга

Супермаркеты «Пятерочка» начали передачу продуктов с истекающим сроком годности

Федеральная торговая сеть X5 Group (магазины «Пятерочка» и «Перекресток») сообщила о старте масштабного проекта по развитию розничного фудшеринга в стране, который ретейлер реализует совместно с Фондом продовольствия «Русь». Пилотными городами стали Челябинск и Москва, сообщили в пресс-службе X5.

Фудшеринг подразумевает безвозмездную передачу нуждающимся категориям населения продуктов с истекающим сроком годности.

Розничные магазины «Пятерочка» в Челябинске уже начали внутренний мониторинг и отгрузку такой продукции. На первом этапе в челябинское региональное отделение Фонда продовольствия «Русь» будет на безвозмездной основе передаваться хлеб и хлебобулочные изделия с истекающим сроком годности. Допускается передача продукции, годной в употребление без вреда для здоровья человека еще в течение двух-трех суток, не менее.

«Нам понятен механизм работы по розничному фудшерингу, с федерального уровня доведены четкие указания о том, как должен происходить сбор, учет и отправка продуктов питания с истекающим сроком годности. Розничные магазины „Пятерочка“ приступили к реализации проекта»,— сообщил ИА «Первое областное» руководитель направления по работе с госорганами региона «Южный Урал» торговой сети «Пятерочка» Алексей Алейников.

Отмечается, что на первом этапе к проекту подключены несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске. При этом по результатам пилота компания планирует масштабировать его на большее количество магазинов в других городах России, расширить категории товаров, которые будут передаваться, и подключить к проекту сеть «Перекресток», а также распределительные центры компании.

Как утверждают в компании, цель пилотного проекта — наладить инфраструктуру по сбору внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия волонтерам Фонда продовольствия «Русь».

«Для нас такой формат работы не является новым, поскольку на протяжении нескольких лет мы реализуем программу промышленного фудшеринга, которая также подразумевает безвозмездную передачу продуктов питания, но только в больших объемах. Речь идет о тоннах продукции, которая не может быть принята торговыми сетями из-за отсутствия нужной маркировки или иных причин. Розничный фудшеринг — аналогичная программа, но требующая более оперативного принятия решений, поскольку отгрузка продуктов происходит в ежедневном режиме», — говорит директор челябинского благотворительного фонда «Фонд продовольствия „Русь“» Алексей Косарев.

По его словам, в настоящее время хлеб и хлебобулочная продукция с истекающим сроком годности передается из магазинов «Пятерочка» волонтерам челябинского регионального отделения Фонда продовольствия «Русь». Базы нуждающихся сформированы в фонде, но они не являются статичными и постоянно пополняются новой информацией. Чтобы стать благополучателем Фонда, достаточно подать заявку через официальную группу «ВКонтакте» или позвонить по телефону челябинского регионального фонда «Фонд продовольствия „Русь“» — 8-951-245-58-55.

«Благополучателями нашего Фонда являются малообеспеченные многодетные семьи, одиноко проживающие граждане в возрасте 65 лет и старше, а также лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мы тесно сотрудничаем с управлениями соцзащиты населения, региональным аппаратом уполномоченного по защите прав человека, уполномоченного по защите прав ребенка. Большая работа проводится попечительским советом челябинского фонда, который возглавляет Ирина Николаевна Текслер. Спектр оказываемой поддержки нуждающимся категориям граждан сегодня действительно очень широкий»,— пояснил Алексей Косарев.

В дальнейшем опыт Челябинской области в развитии фудшеринга будет транслироваться в другие российские регионы. Не исключено, что инициативу поддержит большее число федеральных ретейлеров.

Сегодня Фонд продовольствия «Русь» оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей России. В период пандемии коронавируса жители Челябинской области получили более 10 тысяч видов продовольственных и непродовольственных наборов.