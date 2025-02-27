Часть Троицкого тракта в Челябинске отремонтируют к октябрю 2025 года

Администрация ищет подрядчика

В Челябинске проведут ремонт участка дороги на Троицком тракте. Подрядчика для выполнения работ ищет комитет дорожного хозяйства. Начальная цена аукциона — 353 миллиона, сообщается на сайте госзакупок. Работы необходимо закончить до 1 октября 2025 года.

Подрядчику предстоит отремонтировать участок Троицкого тракта от пересечения с автодорогой Меридиан до границы Челябинска возле поселка Исаково.





На этом промежутке уберут старый асфальт и уложат слои нового, сделают тротуар, восстановят травяной настил, отремонтируют ограждения и подпорные стенки. Сроки выполнения работ — с начала заключения контракта по 1 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Челябинске до 20 августа планируется провести ремонт автодороги Меридиан на участке между улицами Новомеханической и Рождественского. А к лету 2025 года в областной столице хотят отремонтировать улицу Братьев Кашириных между Чичерина и Северо-Крымской.