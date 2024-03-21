Бывший подрядчик конгресс‑холла в Челябинске взыскивает через суд 26 миллионов рублей

Исковое заявление оставлено без движения

Бывший подрядчик конгресс-холла в Челябинске ПО «Монтажник», ранее принадлежавшее семье экс-губернатора Бориса Дубровского, взыскивает через суд проценты по договорам. Размер требований в иске — более 26 миллионов рублей. Информация размещена в картотеке.

«Акционерное общество „Производственное объединение Монтажник“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к хозяйственному партнерству „Конгресс-холл“ о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам подряда <…> за период с 16 февраля 2021 года по 14 февраля 2024 года в размере 26 миллионов 694,1 тысячи рублей», — указано в определении.

Иск оставлен судом без движения. Истцу предложено в срок не позднее 19 апреля 2024 года устранить обстоятельства, послужившие основанием к оставлению иска без движения.

В Челябинской области ПО «Монтажник» известно как подрядчик, сорвавший строительство конгресс-холла «Крылья» в Челябинске. Объект рассчитывали сдать к саммитам БРИКС и ШОС, которые планировались в 2020 году.

Заказчик расторг контракт с ПО «Монтажник» из-за серьезных просрочек, а в 2021 году предприятие стало несостоятельным. В отношении ПО «Монтажник» открыто конкурсное производство, ведется реализация имущества.