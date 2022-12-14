Бюджет Миасса на 2023 год отправили на доработку

Депутаты горсобрания отклонили проект главного финансового документа

Все постоянно действующие комиссии горсобрания Миасса отклонили проект бюджета на 2023 год. Решение принято на совместном заседании 13 декабря, сообщили в пресс-службе городского собрания. Документ отправили на доработку с учетом замечаний и предложений. Депутаты перенесли сессию, где должны были утвердить проект бюджета. Она была назначена на 15 декабря.

Ранее проект бюджета был рассмотрен на публичных слушаниях. Руководитель финансового управления мэрии Галина Нечаева на совместном заседании депутатских комиссий сообщила, что город получил дополнительные средства от области. За счет этого доходная часть увеличилась более чем на 300 млн рублей, расходная — более чем на 200 млн рублей.

Дополнительные средства направят на формирование комфортной городской среды (56 млн рублей), капитальный ремонт трех школ — № 42, 28 и 17 (всего на эти цели планируется направить 133 млн рублей). В 2023 году также запланировано направить на госэкспертизу еще четыре проекта капремонта школ. Увеличатся также суммы на выплаты почетным донорам, на приобретение спортинвентаря, поддержку культуры. В итоге бюджет Миасса 2023 года по доходам и расходам составит 6,4 млрд рублей.

Однако, как выяснилось в процессе обсуждения, у депутатов после изучения проекта и публичных слушаний осталось много вопросов. Так, депутаты хотели бы увидеть конкретный перечень дорог, которые будут отремонтированы в будущем году. Многие остались не удовлетворены ответами на предложения, внесенные в ходе публичных слушаний. По ряду позиций, как оказалось, представленная информация уже не отражает фактического положения дел. Например, депутат Анастасия Борисова на свое предложение профинансировать ремонт сетей водоотведения в селе Смородинка получила ответ, что ремонт выполнен. По факту же заменен только небольшой участок трубы, и это не решает проблему.

Аппарату собрания поручено сформулировать предложения в адрес финуправления мэрии. Кроме того, предлагается составить реестр расходов, которые должны быть профинансированы в первую очередь по мере поступления дополнительных средств в бюджет.