Бюджет Челябинской области «заработал» почти 5 млрд рублей на управлении остатками

В общероссийском рейтинге регион занимает второе место

В первом полугодии 2022 года доходы бюджета Челябинской области от управления остатками денежных средств на казначейском счете достигли 4,89 млрд рублей, что составляет 2,2% всех доходов. В общероссийском рейтинге регион занимает второе место после Московской области, где выгода от управления остатками на счете в январе — июне 2022 года составила 6,14 млрд рублей (0,7% доходов), сообщает РБК.

На третьем месте рейтинга — Ханты-Мансийский автономный округ, в котором доходы от управления бюджетными резервами составили 4,57 млрд рублей (1,7% доходов). На десятом месте разместился Ямало-Ненецкий автономный округ, которому удалось заработать 2,5 млрд рублей.

Самые скромные доходы бюджетов зафиксированы в Омской области (1,2 млн рублей), Магаданской области (4,4 млн) и Ульяновской области (32 млн).

По данным Федерального казначейства, общая сумма доходов российских регионов от размещения остатков на казначейском счете по итогам первого полугодия 2022 года выросла в два раза по сравнению с доходами, полученными в 2021 году, и составила 85,1 млрд рублей. Общий объем бюджетных остатков в казначействе составляет 5,48 трлн рублей, включая 1,7 трлн рублей региональных и муниципальных бюджетов. Основная часть этих средств была размещена по договорам РЕПО и на депозитах в коммерческих банках.

Среди причин роста доходов на казначейском счете в 2022 году — более выгодные условия для использования инвестиционных инструментов в связи с ростом ключевой ставки, а также эффективное администрирование. В министерстве финансов Челябинской области РБК сообщили, что переход на централизованное размещение средств, которым сейчас занимается казначейство, а не сами регионы, оказался эффективнее и выгоднее.

«Дополнительные доходы, полученные регионом от размещения бюджетных средств, направляются на решение социально значимых задач. В текущих геополитических условиях эти деньги, безусловно, хорошее подспорье для области», — уточнили в Минфине Челябинской области.

Напомним, система казначейских платежей, позволяющая российским регионам размещать остатки бюджетов на специальных счетах с целью пополнения доходов, заработала в России с 2021 года. Система предоставляет возможность открытия в Центробанке единого казначейского счета сразу для всей бюджетной системы.