Бюджет Челябинской области пополнился на 27 миллионов рублей

Деньги поступят на выплаты донорам, бюджетникам и льготникам по оплате ЖКХ

Сегодня, 28 августа, на 69-м заседании Заксобрания Челябинской области депутаты утвердили поправки в областной бюджет в связи с поступлением федерального транша в размере 27 миллионов рублей.

«Корректировка параметров областного бюджета обусловлена уточнением объемов федеральных поступлений в 2025 году, а также отдельных направлений расходов», — сказал министр финансов Челябинской области Иван Родионов.

По его словам, 15,9 миллиона рублей дополнительно направят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Более 10 миллионов рублей предусмотрены для выплат южноуральцам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

Кроме того, распределены ранее зарезервированные средства на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Эти решения были приняты ранее, на эти цели направлено 5,8 миллиарда рублей.

«Средства направят на финансовое обеспечение ранее принятых решений о повышении оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, а именно по индексации зарплаты работников областных госучреждений с 1 января и 1 июля текущего года, на обеспечение уровня оплаты труда категорий работников, установленных майскими указами президента РФ, а также на обеспечение уровня МРОТ»,— уточнил министр финансов.