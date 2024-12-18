Бюджет Челябинска на 2025 год утвержден с дефицитом 600 млн рублей

Более 30 миллиардов запланировано направить на образование

Депутаты Челябинской городской думы утвердили бюджет южноуральской столицы на 2025 и плановый период 2026—2027 годов. Бюджет будущего года будет дефицитным, зато на последующие два предусмотрен небольшой профицит, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Более 96% расходов запланированы в рамках 32 муниципальных программ.

Бюджет города сохраняет социальную направленность. Наибольшую долю (почти 55%) расходов составляют расходы на образование — 33,2 миллиарда рублей. Более 15% бюджетных средств (9,4 миллиарда) предназначены на реализацию социальной политики.

Почти 6,7 миллиарда рублей в расходах бюджета обеспечивают раздел «Национальная экономика». Он включает в себя затраты на ремонт, строительство городских дорог, развитие транспортной инфраструктуры города и так далее.

Более 3,1 миллиарда будет направлено на сферу ЖКХ, в том числе благоустройство; 2,4 миллиарда — на развитие физической культуры и спорта; 2,2 миллиарда — на культуру и кинематографию. Предусмотрены также расходы на охрану окружающей среды и обеспечение национальной безопасности и правоохранительную деятельность.

Ожидаемые доходы Челябинска в 2025 году составляют 60,2 миллиарда рублей, расходы предусмотрены на сумму 60,8 миллиарда. Таким образом, предполагается дефицит 0,6 миллиарда рублей. При этом на 2026 и 2027 годы проект прогнозирует профицитный бюджет с доходами 62,2 миллиарда и 62,3 миллиарда рублей соответственно.