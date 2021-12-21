Бюджет Челябинска на 2022 год утвердили с дефицитом в 784 млн рублей

Депутаты единогласно одобрили главный финансовый документ

Депутаты Гордумы единогласно приняли бюджет Челябинска. Доходы будут чуть более 42,8 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, чем в 2021-м. Расходы города на следующий год — 43,6 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 784 млн рублей. 77% средств направят на выполнение социальных обязательств. Решение принято на очередном заседании городской думы Челябинска.

Для покрытия бюджетного дефицита мэрия Челябинска возьмет коммерческие кредиты. Расходы на обслуживание муниципального долга составят 484 млн рублей. На инициативное бюджетирование в 2022 году будет выделено 517 млн рублей. В 2021 году проекты жителей в рамках этого механизма реализовывались впервые, поэтому сумма была меньше — 260 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», бюджет на социальную политику в Челябинске сократился сразу на 500 млн рублей. Председатель комитета по социальной политике города Лариса Мошкова на публичных слушаниях сообщала, что сокращение финансирования не означает, что какие-то социальные программы будут свернуты. Дело в том, что в 2022 году некоторые дотации из-за перераспределения полномочий передали на федеральный уровень — в Пенсионный фонд РФ.

Также депутаты Гордумы скорректировали бюджет на конец текущего года. Дефицит сократился в 2021-м на 400 млн рублей за счет экономии собственных средств.