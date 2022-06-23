Быть здоровым, или Почему нужно проходить диспансеризацию?

Рассказываем о важности регулярных медосмотров

Что такое диспансеризация, какие обследования в нее входят в 2022 году, где ее можно пройти и почему помощь страховых медицинских организаций полезна и нужна всем нам, рассказываем в материале.

Диспансеризация — это регулярный медицинский осмотр, обследования, скрининги и консультации со специалистами, которые проводятся с целью оценки нашего здоровья. Программа всеобщей диспансеризации направлена на раннее выявление заболеваний и потенциально опасных симптомов, которые могут привести к ухудшению здоровья.

Объемы и содержание программы зависят от возраста и пола пациента. Основные мишени диспансеризации — хронические неинфекционные заболевания, которые приводят к инвалидности и преждевременной смерти. К ним относятся сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные болезни, сахарный диабет. Они могут возникнуть незаметно, обычно способны развиваться длительное время бессимптомно и часто не поддаются полному излечению. Но чем раньше выявить предрасположенность или первые проявления болезни, тем успешнее будут ее профилактика и лечение.

Например, известно, что минимизировать риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) возможно, если своевременно пройти ЭКГ и УЗИ сердца. ИБС может проявиться как стенокардия (приступообразные боли), инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, а также в других формах вплоть до асистолии — остановки сердца. Но 80% инфарктов можно избежать при установлении диспансерного наблюдения и своевременной консультации узкого специалиста.

Также диспансеризация помогает диагностировать на ранних стадиях онкологические заболевания. Ежегодно у женщин в России регистрируется более 50 тысяч новых случаев рака молочной железы, но свыше 90% случаев заболевания поддаются лечению при условии своевременной диагностики.

По мнению онкологов, болезнь всегда лучше лечить на ранней стадии, когда новообразование с большей вероятностью реагирует на терапию, оно не успело метастазировать и истощить ресурсы организма пациента. Так, например, маммография позволяет обнаружить признаки образования раковых клеток в молочной железе за один-два года до момента образования опухоли. Для мужчин в 97% случаях рак предстательной железы излечим, если своевременно назначить исследование крови и ПСА-тест.

Врачи настоятельно рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью и не пренебрегать диспансеризацией, которая проводится в два этапа. Первый этап — профилактический осмотр и выявление признаков хронических заболеваний и риска их развития. В обследования входят онкологические скрининги, флюорография, ЭКГ сердца, лабораторные исследования, измерение внутриглазного давления.

На втором этапе диспансеризации проводится уточнение диагноза и при необходимости назначаются дополнительные обследования, например колоноскопия, рентгенография или компьютерная томография легких, дуплексное сканирование брахицефальных артерий. По результатам диспансеризации устанавливается группа здоровья.

Набор консультаций и обследований, которые входят в программу диспансеризации, позволяет составить полное представление о нашем здоровье и выявить возможные проблемы. Например, анализы крови на глюкозу и уровень холестерина помогают выявить сахарный диабет и атеросклероз на ранних этапах, анализ кала на скрытую кровь позволяет обнаружить ряд заболеваний толстого кишечника.

Исследование, проведенное ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, выявило, что более 50% больных диабетом не знали о своем заболевании. По официальной статистике, в России зарегистрировано 4,6 миллиона человек с сахарным диабетом, но реальное число пациентов может составлять 9 миллионов человек. Это связано с тем, что сахарный диабет 2-го типа обычно протекает незаметно, не имеет явных клинических проявлений и часто выявляется уже на стадии тяжелых сосудистых осложнений. Но если вовремя начать лечение, можно успешно управлять диабетом, предупреждать осложнения и жить полноценной жизнью.

Бесплатную диспансеризацию могут пройти все желающие, застрахованные в системе ОМС, — граждане 18 лет и старше каждые три года, а после 40 лет диспансеризацию рекомендуется проходить ежегодно. Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства или на портале госуслуг.

К тому же у каждого из нас есть право получить освобождение от работы на один день с сохранением рабочего места и среднего заработка для прохождения диспансеризации. Работники предпенсионного возраста (за пять лет до наступления пенсии) и работающие пенсионеры могут рассчитывать на этом же основании на освобождение от работы на два рабочих дня раз в году.

Когда специалисты страховой компании напоминают нам о диспансеризации по ОМС, это значит, что нужно идти в поликлинику, не откладывая визит к врачу, потому как это важно для сохранения нашего здоровья.

Диспансерное наблюдение

Если диспансеризация проводится для всего населения, то диспансерное наблюдение — это обследование тех, кто уже имеет хронические заболевания. Диспансерное наблюдение направлено на предупреждение осложнений и обострения заболеваний и на медицинскую реабилитацию.

15 марта 2022 года Минздрав утвердил новый Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, который вступит в силу 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года. В новом Порядке значительно расширен перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при наличии которых необходимо диспансерное наблюдение.

Кто находится в зоне высокой вероятности развития заболеваний и особенно нуждается в медицинском наблюдении? Это четыре группы пациентов: с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, болезнями дыхательных путей и диабетом. Чтобы те из нас, кто входит в эти группы, не подвергали себя риску осложнений и обострений заболеваний, а как можно дольше могли хорошо себя чувствовать, страховые представители из СМО помогут, сопровождая нас в терапии и контролируя оказание медицинской помощи, а также с определенной периодичностью напомнят нам о визитах к врачу.

«В 2021 году мы направили на диспансерное наблюдение 2,9 миллиона застрахованных, среди них диагнозы из групп повышенного риска имеют более 2,2 миллиона. Сопровождение таких пациентов требует особого подхода со стороны страховых представителей: необходимо индивидуально проинформировать застрахованных о важности очередного визита к врачу, обеспечить им комфортную и понятную навигацию при прохождении обследований, а затем проверить, вся ли необходимая медицинская помощь была оказана»,— рассказывает руководитель дирекции клиентского сервиса «АльфаСтрахование — ОМС» Ирина Захарова.

Она отмечает, что, к сожалению, многие годами пренебрегают обращением за помощью в медицинские учреждения, потому что не видят в этом смысла. Основная задача страховых представителей в этом вопросе — доступно рассказать таким пациентам о важности динамического наблюдения и рисках, связанных с его отсутствием, а затем проверить, что они прошли осмотр врача.





Углубленная диспансеризация после COVID-19

Тем, кто переболел COVID-19, обязательно нужно пройти углубленную диспансеризацию, потому что она позволяет предупредить осложнения коронавирусной инфекции и избежать тяжелых последствий для здоровья.

В 2021 году около 2 миллионов человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса. У многих после перенесенной болезни были выявлены осложнения, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме в апреле 2022 года.

Ирина Захарова рассказывает, как страховые представители «АльфаСтрахование — ОМС» помогают переболевшим COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию вовремя и не подвергать свое здоровье опасности. Так, за пять месяцев 2022 года о важности прохождения расширенного обследования и вакцинации были проинформированы более 600 тысяч застрахованных. Это позволило обеспечить максимальную доступность информации о возможностях ранней профилактики и реабилитации после COVID-19.

Диспансеризация для переболевших COVID-19 включает ряд важных обследований, в частности, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию — для оценки работы легких, развернутые общий и биохимический анализ крови. Для уточнения диагноза могут быть назначены дополнительные обследования: ЭХО-КГ, КТ легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации, согласно Приказу от 01.07.2021 Минздрава РФ, устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления человека, перенесшего коронавирусную инфекцию.

Важно знать, что в случае возникновения какой-либо проблемы при прохождении диспансеризации всегда можно положиться на помощь своей страховой компании по ОМС. Страховые представители незамедлительно подключатся на любом этапе оказания медицинской помощи и помогут разобраться с возникшей ситуацией.

Звоните на круглосуточную горячую линию «АльфаСтрахование — ОМС»: 8-800-555-10-01 или заполните онлайн-форму обращения на сайте «Линия помощи» — страховые представители оперативно подключатся и обязательно помогут.