Букеты к 1 сентября в Челябинской области подорожали на 13%

Покупка цветов обойдется в среднем в 1036 рублей

В Челябинской области расходы родителей на покупку букета для классного руководителя к 1 сентября составят в среднем 1036 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает компания «Эвотор», которая проанализировала чеки смарт-терминалов цветочных магазинов по всей стране в преддверии Дня знаний.

Средняя стоимость букета цветов в августе достигла в России в среднем 1314 рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

«Самые дорогие букеты продают в Приморском крае: покупка цветов здесь обойдется родителям школьника в 2085 рублей. На втором месте ― Москва, где средняя цена покупки в цветочном магазине достигла 1940 рублей. На третьем месте ― Ханты-Мансийский АО со средней стоимостью букета 1816 рублей», — говорится в исследовании.

В Красноярском крае средняя цена букета цветов составила 1687 рублей, в Краснодарском крае ― 1624 рубля, в Иркутской области ― 1569 рублей, в Новосибирской области ― 1448 рублей, в Кемеровской области ― 1403 рубля, в Санкт-Петербурге ― 1384 рубля, в Хабаровском крае ― 1352 рубля, в Волгоградской области ― 1337 рублей.

В Тюменской области букет цветов в среднем стоит 1291 рубль, в Свердловской области ― 1114 рублей, в Курганской области ― 1105 рублей.