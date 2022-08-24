Бренд нижнего белья Truimph может уйти из России до конца 2022 года

У компании возникли проблемы с поставкой продукции

Европейский бренд нижнего белья Triumph может покинуть Россию до конца 2022 года. Как сообщили источники изданию «Коммерсантъ», магазины закроются до 10 декабря из-за проблем с поставками.

По словам источника на рынке ритейла, основанная в Германии компания уже начала закрывать свои магазины по всей стране. Последняя торговая точка будет закрыта до 10 декабря. Причиной закрытия магазинов Truimph в России источники называют проблемы с поставками продукции в страну из-за введенных против РФ санкций после начала специальной военной операции на Украине.

Представители компании ситуацию пока не прокомментировали.

Компания Triumph работает на российском рынке с 1995 года. Кроме основного бренда производит и продает продукцию под марками Sloggi и AMO’s Style.

С начала спецоперации из России начали уходить многие иностранные бренды. В их числе — H&M, который недавно открыл в Челябинске свои магазины для продажи остатков вещей; Mango; Zara; Stradivarius; Windows; компания Ekaterra, которая производит чай под брендами Lipton и Brook Bond; компания по доставке грузов DHL и многие другие.