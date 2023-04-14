Большинство выпускников президентской программы приносят прибыль своей организации

Дополнительно управленцы обеспечили открытие 3,2 тысячи рабочих мест

Организации, в которых работают выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров, стали получать прибыль и сокращать свои издержки. Как сообщили в Минэкономразвития, где курируют эту программу, прибыль получили 60% организаций, а еще 40% из них — снизили издержки. Данное исследование проводилось Аналитическим центром при федеральном правительстве. Кое-кто из выпускников считает, что обучение управленцев по этой программе — социальный лифт для жителей регионов.

Каждый третий специалист, выпустившийся по президентской программе, реализовал свой проект, разрабатываемый еще в момент учебы. Инвестиции в свою организацию привлекли 28% респондентов, а еще пятая часть участников исследования создала новые рабочие места. За три года удалось сделать 3,2 тысячи рабочих мест. Полученную от проектов прибыль оценили более чем в 100 млн рублей порядка 5% выпускников. Проект окупился за два года у половины опрошенных, а у 20% респондентов — всего за 3—6 месяцев.

«Подготовка в рамках Президентской программы способствует реализации как небольших проектов, так и предусматривающих серьезные и долгосрочные вложения. Показательно, что доля инвестиций в категории „от 10 до 100 млн рублей“ постепенно растет, что может свидетельствовать об увеличении масштабов проектов, в которых заинтересовано руководство направляющих организаций», — заявила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Директор оператора программы — Федерального ресурсного центра Алексей Бункин подчеркнул, что такое обучение является социальным лифтом для людей из регионов. Порядка 16% выпускников стали руководителями высшего звена, а еще 26% опрошенных отметили увеличение доходов.