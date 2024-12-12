Больницу в Карабаше капитально отремонтируют к декабрю 2025 года

На состояние медучреждения пожаловались губернатору во время прямой линии

Капитальный ремонт городской больницы в Карабаше проведут в срок до 30 ноября 2025 года. Подрядчика для проведения работ ищут в рамках аукциона. Начальная цена контракта составляет 102,8 миллиона рублей, следует из информации на портале госзакупок. До ремонта подрядчику предстоит скорректировать проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу.

На состояние горбольницы в Карабаше пожаловались на прямую линию губернатора Алексея Текслера. Ремонт начинали три года назад, но подрядчик не справился с работой. Половина корпуса закрыта. В отремонтированной части здания соседствуют поликлиника и стационар.

«Больницу, можно сказать, сократили вдвое. Половину законсервировали, потому что все стоит разрушенное. Щитки, провода торчат оголенные, все висит. Иногда идешь, запнулся о какой-то провод, не знаешь, под напряжением он или не под напряжением. Нас отправили на рентген, рентген пытались моей дочке сделать три раза. Аппарат не работает, фотография не выходит на монитор. Конечно, мне очень тяжело на это смотреть», — рассказала жительница Карабаша Дарья Зобнина.

Ремонт городской больницы планировался в рамках программы развития первичного звена системы здравоохранения. Однако подвел подрядчик, сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Подрядчик свои обязательства не выполнил, и с ним расторгли отношения. Он попал в черный список, который формирует ФАС, за то, что не выполнил свои обязательства. Были и управленческие ошибки как главного врача, который в целом за эту работу отвечал, так и министерства здравоохранения. Поэтому сейчас объявлен новый конкурс, будет определен новый подрядчик. Все работы должны быть выполнены быстро и качественно. Я возьму этот объект на личный контроль», — заявил глава региона.

Согласно условиям торгов, подрядчика выберут уже 20 декабря. Компании нужно будет сразу приступить к работе. До 5 мая 2025 года следует обновить и согласовать документацию на ремонт больницы. Проект скорректируют в части перегородок, плит перекрытия и укрепления несущих стен. Подключение к сетям пересматривать не планируют. Обновление здания предусмотрено в срок до 30 ноября 2025-го.