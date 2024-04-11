Более 9 тысяч вакансий предложат в Челябинске на Всероссийской ярмарке

Работодатели расскажут об уровне зарплаты и соцгарантиях

Более 9 тысяч вакансий предложат в Челябинске на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет в пятницу, 12 апреля, в здании Центра опережающей профподготовки Челябинской области по улице Степана Разина с 10:00 до 14:00 часов.

69 работодателей Челябинска и Челябинской области представят соискателям порядка 9000 вакансий. На ярмарке трудоустройства будут работать площадки, где соискатели смогут встретиться с HR‑службами крупнейших южноуральских работодателей. Работодатели расскажут об условиях трудоустройства, социальных гарантиях, размере заработной платы и о самых востребованных профессиях на предприятиях.

«В 2023 году Всероссийская ярмарка трудоустройства состоялась впервые. В апреле региональный и в июне федеральный этапы посетили более 7000 южноуральцев. Порядка 130 работодателей региона провели собеседования в онлайн- и офлайн-формате», — рассказал первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

В 2024 году ярмарка трудоустройства вновь пройдет в два этапа. Граждане смогут пройти собеседования с проверенными работодателями региона, а также уточнить информацию об услугах службы занятости, о программах обучения, в том числе в рамках нацпроекта «Демография».

Школьники пройдут профтестирование, а студенты узнают, как успешно пройти собеседование с работодателем, и научатся правильно писать резюме. Там же, на мероприятии, смогут пройти экспресс-собеседование с реальными работодателями, применить новые навыки и, возможно, найти первое место работы.

Вакансии на ярмарке трудоустройства представят такие предприятия, как ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», АО «Челябинский механический завод», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «НПО „Электромашина“» и другие.