Более 800 млн рублей получит Челябинская область на развитие туризма в 2024 году

Речь идет о двух траншах: единой субсидии, которую получат все регионы, и субсидии на развитие крупных туристических кластеров в 11 субъектах РФ

Челябинская область в 2024 году плотно возьмется развитие туризма, на эти цели регион получит не менее 827 млн рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги заседания профильного комитета Госдумы РФ, на котором были утверждены поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Как сообщил в своем тг-канале член комитета Алексей Волоцков, в рамках госпрограммы «Развитие туризма» каждый регион страны получит единую субсидию из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Общая сумма единой субсидии регионам в 2024 году составит 6,1 млрд рублей. Регионы получат от 76,9 до 125,9 млн рублей, и Челябинская область может рассчитывать на максимальную сумму.

Также депутаты комитета обсудили программу развития в стране туристических кластеров.

«В рамках поправок ко второму чтению принято решение направить в 2024 году на субсидирование развития крупных туристических кластеров — строительство там инженерной и транспортной инфраструктуры 9,987 млрд рублей. Их получат в сразу 11 регионов России. В их числе Республика Адыгея, Камчатский, Пермский и Приморский края, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Пензенская, Тверская, Челябинская и Ярославская области», — написал Алексей Волоцков.

Отметим, для Южного Урала по данному направлению поступит 701,1 млн рублей.

Напомним, в Челябинской области в 2020 году был создан туристско-рекреационный кластер «Горный Урал», объединивший территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского районов, а также Златоуста, Карабаша, Миасса, Трехгорного и Усть-Катава.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в текущем 2023 году Челябинская область получит 2,8 млн рублей на развитие сельского туризма.