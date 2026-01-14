Более 60 дворов в Челябинске благоустроят по идеям горожан

Мэрия утвердила проекты инициативного бюджетирования на 2026 год

Администрация Челябинска утвердила перечень проектов, которые получат финансирование по программе «Инициативное бюджетирование» в 2026 году. В список вошли около 60 инициатив от активных жителей всех районов города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проекты, допущенные до реализации, касаются конкретных улучшений в шаговой доступности: это ремонт дворов и тротуаров, установка новых детских и спортивных площадок, приведение в порядок внутриквартальных проездов.

«С 2019 года в Челябинске воплотили в жизнь уже 529 народных инициатив. Программа доказала свою эффективность: она позволяет решать именно те проблемы, на которые указывают сами жители», — отмечают в мэрии.

Больше всего проектов в 2026 году будет реализовано в Калининском (11) и Металлургическом (11) районах. В Калининском районе работы затронут дворы на улицах Чичерина, Набережной, Кирова, Салавата Юлаева и Свердловском проспекте. В Металлургическом районе приведут в порядок территории на шоссе Металлургов, улицах 50-летия ВЛКСМ, Мира, Сталеваров и Черкасской.

В Курчатовском районе (9 проектов) благоустроят дворы на Солнечной, Звенигородской, Свердловском проспекте и Комсомольском проспекте. Ленинский район (8 проектов) помимо дворов направит средства на ремонт входной группы гимназии № 76 и спортивной площадки лицея № 37.

В Советском районе (5 проектов) особое внимание уделят поселку Новосинеглазово и обустройству спортивной площадки на Капитанской улице. Тракторозаводский район (6 проектов) отремонтирует дорогу по улице Тяговой и благоустроит дворы на Хохрякова, Марченко и Южноуральской. В Центральном районе (7 проектов) работы пройдут на улицах Труда, 3-го Интернационала, Коммуны, а также в микрорайоне «Тополинка».