Более 6 млрд рублей получили субъекты МСП в Челябинской области в 2023 году

Южноуральские предприниматели могут рассчитывать на гранты, субсидии и микрозаймы

Около 880 субъектов малого и среднего бизнеса Челябинской области получили грантов, субсидий и микрозаймов на сумму более 6 миллиардов рублей в 2023 году. Господдержка способствовала развитию предпринимательства в регионе, сообщила министр экономического развития области Наталья Лугачева на заседании профильного комитета Заксобрания.

«Число субъектов МСП выросло на 3,2% процента, почти до 141 тысячи. В том числе в Челябинской области стало на 7% больше индивидуальных предпринимателей, на 11,5% — средних предприятий, количество микропредприятий увеличилось на 3,3%. Количество сотрудников увеличилось на 3,8% и составило 585,5 тысячи человек. Оборот оцениваем на уровне 2,3 триллиона рублей, что выше 2022 года на 11,2%», — рассказала Наталья Лугачева.

Фондом финансирования промышленности и предпринимательства выдано 299 микрозаймов на сумму 693,6 миллиона рублей, в том числе речь идет о самозанятых гражданах, начинающих предпринимателях и промышленных предприятиях.

Министр также отметила, что в минувшем году в регионе выросло число самозанятых.

«Как инструмент вовлечения в предпринимательскую деятельность на Южном Урале успешно развивается институт самозанятости. На конец 2023 года в регионе насчитывалось более 211 тысяч самозанятых, прирост за год составил более 66,5 тысячи», — сообщила Наталья Лугачева.