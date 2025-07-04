Более 50 предприятий Южного Урала могут выйти на рынки Индонезии, Эфиопии и ЮАР

Перспективными для сотрудничества называются направления АПК и промышленность

В Челябинске 4 июля состоялась встреча южноуральского бизнеса с торговыми представителями Российской Федерации в Республике Индонезии, Демократической Республики Эфиопии и Южно-Африканской Республике. На встречу пришли более 50 представителей предприятий, которых интересовали новые рынки сбыта.





Министр международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев отметил, насколько важна эта встреча для региона.

«Выход на новые рынки — это ключевая задача для экспортеров. Индонезия, которая является одной из крупнейших стран, занимающая четвертое место по численности населения, — это огромный потенциальный рынок. Эфиопия — это ворота в Африку», — подчеркнул Дмитрий Глухарев.





Он пояснил, что Африка интересна в первую очередь в области экспорта сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем может быть интересно сотрудничество в промышленном производстве.

«Эфиопию мы рассматриваем не просто как рынок сбыта, а как зону, откуда мы можем отправлять в другие направления, в другие страны, как транзитную зону», — отметил Дмитрий Глухарев.

Торговые представители поделились с предприятиями Челябинской области локальными особенностями ведения бизнеса: от местных потребностей в удобных навигационных картах до системы налогообложения и таможенных нюансов. Они готовы предоставить предприятиям Южного Урала деловые контакты.

Александр Масальцев, торговый представитель в Индонезии, рассказал о помощи тем компаниям, которые заходят на рынок. Их сопровождают поначалу буквально на каждом шагу, помогают найти потенциальных партнеров по запросам отечественного бизнеса. Перспективными направлениями сотрудничества Александр Масальцев указал удобрения, черные, цветные, драгоценные металлы и изделия из них, продукция АПК, медицинское оборудование, программное обеспечение.





Торговый представитель РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк довел до участников встречи информацию об актуальных перспективных направлениях сотрудничества с республикой. Среди них природный газ, нефть, железная руда, золото. И рассказал о планируемых совместных проектах.





Особенности ведения бизнеса в ЮАР раскрыл торговый представитель Петр Павленко. Использовался формат видеоконференцсвязи, когда можно было дистанционно пообщаться с экспертом и задать ему вопросы. Он также поделился перспективными направлениями сотрудничества с Южно-Африканской Республикой.

«В Южно-Африканской Республике можно продать практически все. Важно реально оценить свои возможности и играть по правилам и обычаям рынка этой страны», — подвел итог беседы Петр Павленко.

Предприниматели отмечают, что подобные встречи при поддержке Минсельхоза и центра «Мой бизнес» помогают экспортерам находить новые нишевые рынки. Предприятия Челябинской области могут составить конкуренцию другим экспортерам благодаря новым логистическим решениям, терминалам, считает директор челябинской компании «Гранакс» Алексей Рыбницкий.

«Пшеница, ячмень, бобовые и масличные культуры — такой вид продукции мы пытаемся выводить на новые внешние рынки», — поделился Алексей Рыбницкий.





Встреча завершилась взаимным интересом к сотрудничеству. Торговые представители РФ в Индонезии, Эфиопии и ЮАР подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку челябинским компаниям в организации экспорта.