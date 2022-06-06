Более 4 тыс. предпринимателей получили господдержку в Челябинской области

В центре «Мой бизнес» выдают микрозаймы и помогают с сертификацией продукции

Сегодня Южный Урал активно реализует на своей территории федеральные и региональные инструменты поддержки, самыми востребованными из которых являются программы кредитования. Среди тех, кто уже воспользовался помощью, челябинка Надежда Суханова. Женщина много лет проработала в сфере сервиса, но несколько месяцев назад открыла свое ИП. Теперь она занимается поставкой овощей в различные организации, сотрудничает с ГУФСИН. Овощи, как правило, закупает у местных фермеров.

«Банки работают только с организациями, которым уже более года. То есть у которых есть балансы, у которых есть отчетность и оплаты по налогам. Получить кредит молодым компаниям при таких условиях просто нереально. Поэтому центр „Мой бизнес“ — это шанс. Я там получила микрозаем в 250 тысяч рублей. И уже обсуждаем дальнейшие планы — я планирую расширяться, и „Мой бизнес“ готов мне помочь в этом», — рассказала индивидуальный предприниматель Надежда Суханова.

Обращаются в центр «Мой бизнес» не только за выгодными ставками по кредиту. Там готовы помочь предпринимателям «упаковать» их продукт. Именно такую помощь получила семья Саббатовских. Александр и Валентина живут в экопоселении в Каслинском районе, где у них есть свое хозяйство. Саббатовские держат коров, а из молока делают творог и сыр халуми. Свою продукцию семья продает по знакомым и на фермерских ярмарках. Чтобы их продукцию узнавали «по одежке», начинающие предприниматели обратились в центр «Мой бизнес», где им разработали фирменный дизайн.

«Мы идем по программе „Готовый продукт“: нам помогают в создании собственной упаковки. Сейчас еще центр „Мой бизнес“ оказывает нам помощь по сертификации наших продуктов, чтобы наш сыр попал на полки сетевых магазинов. Сотрудники центра помогают оформить нам документы, дают консультации», — рассказала Валентина Саббатовская.

Стоит отметить, что центр «Мой бизнес» принимает активное участие в сохранении рабочих мест. Так, за пять лет существования удалось сохранить 36 тысяч рабочих мест и создать 4,5 тысячи новых.

Правительство региона утвердило и реализует план по обеспечению устойчивого развития Челябинской области в условиях внешнего санкционного давления. План состоит из 26 пунктов и охватывает все основные направления экономики области. Сейчас проходит процедуру согласования второй транш региональных мер, сформированный на основе предложений от деловых объединений и бизнеса Челябинской области.

«На сегодняшний день общий объем мер господдержки для малого и среднего бизнеса Челябинской области, а также промышленности и агропромышленного комплекса на 2022 год составит более 4,5 млрд рублей. В том числе на новые меры поддержки МСП и промышленности дополнительно направлено 800 млн рублей. Эти средства уже выделены, по ним поступают заявки», — прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».