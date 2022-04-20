Более 4 млн туристов ждут в Челябинской области в ближайшие годы

Регион готов предложить самые разные виды отдыха

Туристический поток в Челябинскую область планируется существенно увеличить в ближайшие годы. Правительство региона ожидает, что к 2035-му на Южный Урал будет приезжать до 4,2 млн человек ежегодно. Об этом вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук сообщил во время онлайн-конференции, посвященной предстоящему инвестиционному форуму SUIF'22 (South Ural Investment Forum).

В прошлом году регион посетили 3,6 млн туристов. Задача по увеличению этого показателя серьезная. Для ее решения планируется, например, создавать новые места размещения. СПА-комплексы позволят отдыхать в регионе в межсезонье, глэмпинги — наслаждаться отсутствием телефонной связи и интернета. В некоторых туристических местах региона могут появиться и некапитальные модульные строения. Это позволит быстро организовывать места размещения. Росту турпотока, по мнению властей, поможет и транспортная доступность Челябинской области. Главное — продвижение.

«На Южном Урале востребованы рекреационный, экологический, санаторно-курортный и культурный виды туризма. Плюс промышленный туризм. Действующий туристско-рекреационный кластер „Горный Урал“ — визитная карточка региона. Он расположен на особо охраняемой территории регионального и федерального значения», — отмечает Егор Ковальчук.

Продвижению региона как узнаваемого бренда внутреннего туризма поможет челябинский инвестиционный форум SUIF'22. Он будет проходить впервые. Основные мероприятия запланированы на 18 мая. Форум посвятят разным темам. Расскажут о туристическом потенциале Челябинской области, мерах поддержки отрасли, альтернативных вариантах отдыха в России. Главная повестка — инвестиции в туризм.

«Обсудим тренды и перспективы развития туристической отрасли, возможности для инвестиций. Мы слышим большую потребность в поддержке начинаний бизнесменов в туротрасли. Вопросов у потенциальных инвесторов очень много. Форум проводится в очном формате, но будет трансляция в интернете. Участники уже регистрируются на официальном сайте. 70 человек из пяти регионов подали заявки в первый день. Ожидается до 200 гостей, 40 спикеров. Будут представители Ростуризма, Агентства стратегических инициатив, Минэкономразвития России», — рассказывает заместитель руководителя направления инвестиционного развития центра «Мой бизнес» Екатерина Сметанина.

Предполагается, что форум станет площадкой для диалога между бизнесом, экспертами и чиновниками для выработки предложений и решений в сфере туризма, в том числе на федеральном уровне. В программе значатся бизнес-переговоры, коворкинги и круглые столы. Один из них посвятят господдержке. В рамках форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве и проведение биржи контактов. Площадкой форума выступает отель Radisson Blu.

На 19 мая запланировано роад-шоу. Участники форума смогут посетить на выбор Миасс и Златоуст или Магнитогорск. В первом случае гостям выпадет возможность оценить рекреационные возможности региона — например нацпарк «Таганай» и озеро Тургояк, посетить автозавод «Урал» и оружейную слободу «АиРовка», ГЛК «Солнечная долина». Во втором — своими глазами увидеть, как плавят сталь в цехах лидера промышленного туризма Челябинской области — Магнитогорского металлургического комбината.

Организатором первого инвестиционного форума SUIF'22 является экономический блок правительства Челябинской области. Поддержку оказывает губернатор Алексей Текслер. Оператором форума выступает региональный центр «Мой бизнес», который в режиме одного окна оказывает самую разную поддержку, в том числе подбор территорий и присоединение к инженерным сетям.