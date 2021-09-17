Более 4,5 тысячи южноуральцев в этом году переедут из бараков в новые квартиры

Программа по переселению из ветхо-аварийного жилья в регионе идет с опережением

В рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019—2025 годах в этом году запланировано расселение 160,4 тыс. кв. м аварийной площади. Это 4,2 тыс. жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Как сообщили в Минстрое Челябинской области, по поставленным задачам регион выполнил план на 2021 год в числе 30 российских регионов. К концу этого года количество расселенных граждан составит более 4,5 тыс. человек, в 2022—2023 годах — 5,2 тыс.

«Переселение из аварийного жилья для нас самая важная задача в рамках реализации национального проекта „Жилье и городская среда“. Мы делаем все возможное для того, чтобы люди как можно быстрее переехали из опасных домов в благоустроенные квартиры. Несмотря на выполненные планы на 2021 год, в текущем году будет продолжена активная работа в этом направлении», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Переселение граждан производится в порядке очередности, исходя из даты принятия решения органом местного самоуправления, и в первую очередь из тех домов, которые согласно заключению имеют максимальную степень износа несущих конструкций, грозящих обрушением.

«Двухэтажный барак на ул. Ленина, 38, в котором мы живем уже не один десяток лет, почти развалился: первые этажи сильно топит, в холода идет промерзание стен, сырость стоит в квартире, плесень на стенах. Переселения мы добивались с 2006 года, за это время из 12 семей остались проживать в бараке только пять. Благодаря помощи городской администрации и областных властей дом все-таки признали аварийным. До конца сентября мы переедем в новостройку по ул. 23-й годовщины Октября, с нетерпением ждем новоселья», — говорит жительница Карабаша Марина Шумилова.

В перспективе еще больше южноуральских семей смогут улучшить условия проживания, переехав из аварийных бараков в благоустроенные многоквартирные дома. В июне 2021 года Челябинской областью с Фондом содействия реформированию ЖКХ заключено дополнительное соглашение о досрочной реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в срок до 31 декабря 2023 года.