Более 35 тысяч вакансий предлагают центры занятости Челябинской области

Число безработных в регионе существенно сократилось

В Челябинской области зарегистрировано 16 364 безработных. Уровень безработицы составляет 0,88%. Эти показатели ниже значений аналогичного периода прошлого года на 8,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости региона. По данным ведомства, на 29 июня в центры занятости населения Челябинской области работодатели заявили 35 185 вакансий.

«Показатель по предстоящим увольнениям находится в стабильных и средних значениях. На сегодня 167 организаций подали данные о возможном увольнении 823 человек, в рамках массовых увольнений 4 организации — на 113 работников, из которых реально могут потерять работу 76 человек. Период действия уведомлений — до декабря 2022 года. На аналогичный период прошлого года показатели были в 8 раз больше — под риском массовых увольнений находилось 877 работников 9 организаций, а реально могли остаться без работы 346 человек», — отмечают в Главном управлении по труду и занятости Челябинской области.

Чтобы поддержать рынок труда, правительство России приняло несколько специальных мер, в том числе начало выдавать субсидии работодателям. Ее размер соответствует МРОТ, увеличенному на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды, на районный коэффициент и на количество трудоустроенных граждан сроком до трех месяцев. Получить такую поддержку могут предприятия, которые оформят на временные работы своих сотрудников, находящихся под угрозой увольнения из-за сокращения рабочих мест, введения неполного рабочего дня, временной приостановки работ, вынужденного простоя, отпуска без сохранения заработной платы.

Аналогичную субсидию получат работодатели, которые организуют общественные работы для официально безработных граждан, переобучат находящихся под угрозой увольнения сотрудников и примут их на работу по новой профессии.