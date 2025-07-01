Более 320 тысяч южноуральцев установили самозапрет на кредиты

Регион входит в топ‑10 субъектов РФ по числу заявлений

В Челябинской области за четыре месяца подана 321 тысяча заявлений на самозапрет по выдаче кредитов. По этому показателю регион входит в топ‑10 субъектов РФ, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Челябинская область занимает девятую строчку в рейтинге 50 субъектов РФ по количеству оформленных самозапретов на кредиты. На первом месте остается Москва (1,2 миллиона заявлений), на втором — Московская область (853), на третьем — Санкт-Петербург (585).

Также с начала оформления самозапрета на кредиты южноуральцы подали 17 тысяч заявлений на снятие ограничений.