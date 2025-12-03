Более 208 км газовых сетей проложат в Челябинской области в 2025 году

Стороны обсудили развитие энергосетевого комплекса региона в координации с инвестпрограммой ПАО «Россети» до 2030 года

Возможностью подключения голубого топлива обеспечат свыше 5 тысяч домовладений в 20 населенных пунктах.

О ходе газификации губернатор Алексей Текслер рассказал на встрече с зампредом правительства Александром Новаком. По словам главы региона, работа идет во взаимодействии с АО «Газпром газораспределение Челябинск» за счет областного и местных бюджетов, акцент сделан на сокращении разрыва между подведением газопровода и фактическим подключением газа.

Также стороны обсудили развитие энергосетевого комплекса в координации с инвестпрограммой ПАО «Россети» и «Россети Урал» на 2026—2030 годы.

Планируется реализация дополнительных мероприятий более чем на 5,8 миллиарда рублей, модернизация ключевых объектов, повышение надежности электроснабжения муниципалитетов, продолжение обновления сетевой инфраструктуры под крупные инвестпроекты.

Отдельно рассмотрена ситуация на рынке топлива. Отмечена стабильность поставок и сдержанный характер ценовой динамики в регионе. Челябинская область традиционно демонстрирует одни из самых низких цен на топливо среди субъектов РФ.

Напомним, во время прямой линии губернатора Алексея Текслера, которая прошла накануне, 2 декабря, вопросы газификации поднимались несколько раз. Так, к главе региона обратилась жительница Нязепетровского округа, которая уже год ждала газификации — поручение о помощи семье участника СВО губернатор дал еще в ходе прошлогодней прямой линии. Алексей Текслер отдал распоряжение прояснить вопрос. В течение часа министр ЖКХ Людмила Алпатова сообщила, с чем была связана задержка и когда газ придет к жителям округа.