Более 2,2 млрд рублей направят на соцзащиту и медицину из бюджета Челябинской области

На поддержку в связи с СВО пойдет 1,5 млрд рублей

Депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили изменения в региональный бюджет 2025 года. Основные корректировки направлены на увеличение социальных расходов, объявили на седьмом заседании ЗСО восьмого созыва.

Расходы на предоставление мер соцподдержки в связи с СВО увеличены на 1,5 миллиарда рублей. Второй по объему статьей роста стало финансирование здравоохранения. На обеспечение деятельности областных учреждений здравоохранения дополнительно направят более 576 миллионов рублей.

На обеспечение доступности бесплатного дошкольного образования в муниципальных детских садах заложено дополнительно 63,5 миллиона рублей. Еще 62,26 миллиона рублей пойдут на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Кроме того, в бюджет включены дополнительные федеральные средства, которые имеют целевой характер.