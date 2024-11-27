Более 170 южноуральских предприятий приняли участие в нацпроекте «Производительность труда»

Их суммарная выручка за пять лет составила 577 миллиардов рублей

Более 170 предприятий приняли участие в реализации национального проекта «Производительность труда» на Южном Урале с 2019 года, об этом на II Челябинском промышленном форуме рассказал министр промышленности региона Михаил Кнауб.

«Это предприятия самых разных сфер: обрабатывающая и пищевая промышленность, транспорт, ЖКХ, торговля. Их суммарная выручка за пять лет составила 577 миллиардов рублей. На этих предприятиях трудится 48 тысяч человек. Экономический эффект для участников от реализации нацпроектов превысил 1,5 миллиарда рублей», — отметил министр.

Напомним, в 2022 году Челябинская область по итогам реализации нацпроекта признавалась лучшим регионом. Местный центр компетенций, созданный при Фонде развития промышленности, два года подряд становился лучшим по стране.

Второй промышленный форум, который стартовал в среду, 27 ноября, в Челябинске, стал международным: в нем принимают участие представители восьми регионов России, а также гости из Беларуси и Кыргызстана — всего более 70 компаний.

Эксперты и руководители предприятий обсудят кадровый голод, построение кооперации и развитие производства. Также в рамках форума проходит специализированная выставка.