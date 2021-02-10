Более 14 тысяч человек стали промышленными туристами ММК

Помимо организации маршрутов и экскурсий предприятие строит новый парк «Притяжение»

В Магнитогорске проходит рабочий визит заместителя министра экономического развития Челябинской области Андрея Минченко и представителей Уральской ассоциации туризма. Делегация оценила туристические перспективы ММК, а также ознакомилась с санаторно-курортной инфраструктурой предприятия.

В состав делегации вошли президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и директор департамента развития туристской инфраструктуры АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Марина Обносова. Они приняли участие в совещании по развитию промышленного туризма на площадке ПАО «ММК».

«Это поистине легендарный город, это город великих достижений, про Магнитогорск знает вся Россия. И в целом очень много людей хотели бы ваш город посетить, посмотреть, что же такого построили металлурги. Тем более что, помимо достижений СССР, у вас есть ничуть не меньшие достижения сегодняшнего дня в части внедрения самых современных металлургических производств, в части социальной среды, в части того, как город преобразился», — отметил Андрей Минченко.

На совещании гостям рассказали о развитии промышленного туризма на Магнитогорском металлургическом комбинате. Всего с начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетили около 14,5 тыс. человек. На предприятии действуют шесть маршрутов для взрослых и детей. Они высоко оценены как посетителями, так и организаторами тематических конкурсов и премий.

Еще одной мощной точкой притяжения на туристической карте Магнитки должен стать масштабный многофункциональный парк. Новый парк «Притяжение» предполагает освоение территории площадью около 400 гектаров, здесь развернутся музейно-образовательный комплекс, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытая ледовая арена и четырехзвездочный отель. Ввод этих объектов запланирован на 2023—2025 годы. Также планируется строительство на осваиваемой территории многопрофильного медицинского центра.

«Реализация проекта строительства парка „Притяжение“ откроет качественно новые возможности для образования, отдыха и здорового образа жизни магнитогорцев и гостей города, придаст индустриальному Магнитогорску статус туристического, образовательного и медицинского центра национального уровня», — рассказал руководитель направления по коммерции и маркетингу ООО «Территория Притяжения» Максим Ясько.

В ходе совещания участники также обсудили вопросы организации Форума по промышленному туризму, комплексного развития туризма юга Челябинской области, межрегионального развития территорий Южного Урала.