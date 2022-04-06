Более 125 тыс. южноуральцев перешли на электронные квитанции благодаря проекту Сбербанка

Это позволяет экономить бумагу и сохранять деревья

Все больше жителей Челябинской области переходит на экологичный способ получения счетов за услуги ЖКХ — электронные квитанции. Благодаря проекту «Зеленый меморандум», который Сбербанк инициировал летом 2020 года, удалось отказаться от печати более 2 млн квитанций. На производство такого количества бумаги потребовалось бы около 265 деревьев. Ежемесячно в электронном виде счета за коммунальные услуги получают уже 115 тыс. жителей Южного Урала.

«Отказ от использования бумаги актуален и с точки зрения экономии, и с точки зрения бережного отношения к экологии. Мы рады, что все больше потребителей и предприятий сферы ЖКХ делают выбор в пользу электронных квитанций. Сбер ответственно относится к окружающей среде и стремится вовлечь в решение экологических вопросов как можно больше людей», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Цель «Зеленого меморандума» — внедрение экологичных практик в бизнес-процессы и повседневную жизнь, и сокращение использования бумаги — это первый этап проекта. К «Зеленому меморандуму» на данный момент присоединились 35 челябинских предприятий сферы ЖКХ, в том числе «УралЭнергоСбыт», «Новатэк-Челябинск», «Центр коммунального сервиса», «Магнитогорская Энергетическая Компания». Потребители этих компаний, которые перешли на электронные квитанции, отмечают удобство их использования. Информация в них полностью дублирует бумажный носитель: оба варианта имеют одинаковую юридическую силу. При этом электронная квитанция приходит потребителю гораздо быстрее — в день формирования счета на оплату. Ее можно просмотреть и оплатить в любое удобное время.



В Сбербанк Онлайн действует сразу несколько удобных сервисов, которые позволяют оплатить услуги без бумажных квитанций: автоплатеж, оплата счетов по адресу (кнопка «Дом») и бесплатные уведомления о новых начислениях за услуги ЖКХ.



