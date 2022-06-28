Bloomberg сообщил о дефолте в России

Разбираемся, что это значит и повторится ли 1998 год

В ночь на 27 июня у России истек льготный период по выплате процентов на сумму около $100 млн. Американское агентство Bloomberg заявило, что это событие можно считать дефолтом. При этом западные аналитики отмечают, что проблемы носят символический характер. Москва готова расплатиться, но не имеет такой возможности из-за санкционных ограничений по операциям с долларами и евро. Минфин России в ответ парировал: это вовсе не дефолт. ИА «Первое областное» разбирается вместе с экспертами, что такое дефолт, чем грозит ситуация, скажется ли она на людях, чего ждать дальше.

Что такое дефолт?

Дефолт — это когда заемщик не выполняет обязательства перед кредиторами. Его могут объявить как компании и частные лица, так и государства (суверенный дефолт).

За последние 40 лет в мире произошло несколько десятков суверенных дефолтов по обязательствам перед иностранными кредиторами. Среди них наиболее крупные (более 1 млрд долларов долгов) происходили в Мексике (1982), Бразилии (1987), России (1998), в Эквадоре (1999), Аргентине (2001), Греции (2012, 2015), на Украине (2016), в Венесуэле (2017) и в Ливане (2020).





Дефолт бывает простой: когда должник неплатежеспособен и ситуацию никак нельзя исправить. Бывает технический дефолт. Это когда у компании, человека или государства нет возможности заплатить по долгам по каким-либо причинам. России грозит только технический дефолт из-за того, что валютные резервы за границей заморожены.

Почему сейчас заговорили о дефолте, о чем вообще пишет Bloomberg?

В конце февраля ЕС и США заморозили валютные резервы Центробанка. Это затрудняет технически выплату Россией долговых обязательств в долларах и евро.





5 марта Владимир Путин подписал указ о возможности выплачивать валютные долги «недружественным странам» в рублях.

При этом в марте и в мае международные инвесторы получили валютные выплаты по выпускам российских еврооблигаций. Очередной час икс был назначен на 27 мая. В этот день наступал срок выплаты по двум выпускам гособлигаций с погашением в 2026 и 2036 году. Сумма составляла около $100 млн. Средства были отправлены, но из-за санкций не дошли до получателей. Кредиторы были готовы ждать месяц, но за июнь ситуация не изменилась. Этот крайний срок Bloomberg считает событием дефолта.

Как отмечает Bloomberg, дефолт стал «кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам». Несмотря на это Bloomberg признает, что дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для обычных россиян.

Что нужно, чтобы дефолт был настоящим?

Минфин России в ответ на сообщения об объявлении дефолта России в очередной раз напомнил, что исполнил обязательства по долгу, хотя и в рублях. Ведомство рекомендовало инвесторам обратиться в финансовые организации, которые не перечислили им выплаты от России.

Чтобы дефолт считался настоящим, необходимо соблюдение двух условий:

• не менее 25% держателей долга должны обратиться в суд с заявлениями о том, что им не заплатили. Только суд может объявить дефолт. При этом Россия может подать встречный иск и доказать, что деньги не поступили по техническим причинам.

• Дефолт должны зафиксировать международные рейтинговые агентства (а они приостановили работу в России).

На прошлой неделе, 23 июня, грядущий «дефолт» прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. Он заявил, что все обязательства были исполнены, когда ведомство расплатилось по международным долгам, перечислив средства в Национальный расчетный депозитарий. По словам министра, свои обязательства нарушила не Россия, а иностранные контрагенты, которые должны были осуществлять проведение платежей по обслуживанию российского госдолга.

Стоит ли паниковать?

Риск дефолта сейчас — не повод для паники. В 1998 году у России действительно не было финансовой возможности обслуживать свои долги. Сейчас ситуация вызвана взаимными финансовыми ограничениями и является лишь следствием санкций.

В 1998 году дефолт стал результатом бюджетного кризиса из-за низких цен на нефть, искусственно завышенного курса рубля, несбалансированной политики госзаимствований. В свою очередь, он привел к серьезному экономическому кризису в России, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая.

«В бюджете не было средств для погашения и обслуживания долга, резервы Банка России были истощены. Сейчас же есть все экономические и финансовые условия для того, чтобы Россия обслуживала свой долг без каких-либо проблем. Однако вследствие санкций Минфин лишен возможности привлекать новые внешние заимствования для рефинансирования существующих, а значительная часть резервов ЦБ РФ оказалась заблокирована, санкции отключают некоторые крупнейшие российские банки от международных расчетов. В этих условиях многое будет зависеть не только от принципиальной возможности Минфина обслуживать и гасить свой долг, но и от политической воли», — отмечает эксперт.

Как дефолт может сказаться на экономике?

В краткосрочной перспективе дефолт не окажет шокового влияния на экономику. Что касается долгосрочного влияния, то страна после дефолта обычно признается неблагонадежным заемщиком. Внешние заимствования для правительства, банков и компаний если и проводятся, то по завышенным ставкам. Иностранные инвесторы не хотят вкладывать деньги в экономику государства из-за высоких рисков. В этом смысле для России мало что изменится. Страна из-за санкций уже отрезана от внешних рынков и иностранных заимствований. Зарубежные компании и так сами уходят из России.





По словам экономиста Анастасии Кузьминовой, главный фактор, который влияет на экономику сейчас, — санкции. Все будет зависеть от того, как государство и компании будут адаптироваться к изменившимся условиям.