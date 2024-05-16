Бизнесмены Челябинской области обновили парк агротехники перед посевной кампанией

Выясняем, в чем плюсы выбора отечественных комбайнов и тракторов

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В крестьянско-фермерском хозяйстве Кротовых Верхнеуральского района в обработке находится порядка 5 тысяч гектаров пашни. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, лен. За годы аномальных засух, которые ежегодно испытывают агропредприятия региона на прочность, в хозяйстве удалось адаптировать технологии, подобрать нужные удобрения и технику.

«Перед посевной обновили парк техники, приобрели новый трактор Ростсельмаш 2400, который отличается высокой производительностью и надежностью. Импортные аналоги не рассматривали — дорого и запчастей не достать. В тракторе Ростсельмаш установлен модернизированный двигатель, который намного увеличивает срок службы техники. Мы первыми в регионе закупили такую машину. Сейчас она уже работает на наших полях. Пока видим одни только плюсы, в числе которых — серьезная экономия на топливе», — говорит владелец КФХ Антон Кротов.

По его словам, покупка техники у производителя Ростсельмаш не первая, до этого в хозяйстве также приобретали его сельхозмашины, поскольку качество продукции всегда на высоте.





«У нас работают зерноуборочные комбайны ACROS, которые оснащены экономичными 6-цилиндровыми моторами, барабанными молотилками, дополнительными лопастями для обмолота. Ни разу не подводили нас во время уборочной кампании, да и сколько лет работают — серьезного ремонта не было ни разу, только проводим ТО перед выходом в поле. Техника Ростсельмаш высокого качества, она не требует серьезных вложений в период использования, с ней нет проблем», — уточнил Антон Кротов.

Фермер убежден, что техника Ростсельмаш отлично справляется с задачами, которые стоят перед аграриями в зоне рискованного земледелия. Хозяйство работает с 2018 года в Верхнеуральском районе Челябинской области, и почти ежегодно в регионе фиксировались аномальные засухи.

«Мы с осени начинаем специально подготавливать почву, вносим необходимые удобрения. На части территорий применяем технологию „ноу-тилл“, но ее мы также со временем адаптировали под уральский климат. В целом 25% пашни оставляем ежегодно под пары, чтобы дать передышку полям. Это гарантия хорошего урожая в будущем», — говорит фермер.

По его словам, важно соблюдать технологии обработки почвы перед посевной и знать возможности сельхозтехники, которая имеется в хозяйстве. Сам Антон Кротов многие годы проработал в сфере продажи удобрений и ядохимикатов, прежде чем открыть свой бизнес на селе. И сейчас эти знания помогают ему в работе.

К тому же Верхнеуральский район для открытия КФХ он выбрал не случайно, поскольку здесь живут его родители и старший брат. Родные и близкие люди помогают в развитии хозяйства. Можно сказать, что со временем в Верхнеуральском районе сложился семейный бизнес.

«На селе не хватает рабочих рук, многие ушли из сельского хозяйства в последние годы. Новая техника настолько усовершенствована, что позволяет автоматизировать ручной труд, это и выручает нас сегодня. Риски от простоя на ремонте в посевную очень высоки, можно потерять урожай. Поэтому покупать нужно современные трактора и комбайны, у нас только комбайнов в хозяйстве 4 штуки и все Ростсельмаш. Ни разу не подвели!», — объяснил Антон Кротов.





«Мы работаем с компанией Ростсельмаш в нашем регионе еще и потому, что всегда есть оперативная связь, возможность диалога. Если есть какие-то сложности финансового характера, то нам всегда подскажут, какой господдержкой можно воспользоваться, какие льготы есть при оформлении кредита или лизинга. В компании слышат о наших потребностях и трудностях, поэтому всегда приятно сотрудничать», — считает Антон Кротов.

В настоящее время в хозяйстве севом пройдено более 50% площадей, в планах завершить посевную кампанию до 17 мая. Рассчитываем на хороший урожай, и надеемся, что в этом году удастся реализовать пшеницу по достойной цене.

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Рекламодатель — ООО «Агроцентр» — официальный дилер Ростсельмаш.