Бизнесмен из Екатеринбурга хочет погасить долги Копейского хлебокомбината

Конкурсному управляющему запретили продавать имущество предприятия с аукциона

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление компании из Екатеринбурга «Корона Тэхет» о запрете продажи имущества Копейского хлебокомбината. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.



ОАО «Копейский хлебокомбинат» в 2017 году признали банкротом, после чего было введена процедура конкурсного производства. Предприятие выставили на публичные торги. Начальная цена продажи имущества составляла 82 млн рублей. К июлю 2022 года она снизилась до 14,8 млн рублей.

Предметом торгов и единственным имуществом должника является движимое и недвижимое имущество предприятия и дебиторская задолженность в размере 9,7 млн рублей, которую выставили на продажу за 7,2 млн рублей.



Заявитель в лице «Короны Тэхет» в суде пояснил, что сумма требований кредиторов к комбинату составляет 20,8 млн рублей. По словам представителя компании, вырученных от продажи имущества средств не хватит для погашения долгов хлебокомбината. При этом должник лишится всего имущества.

Компания «Корона Тэхет» обратилась в Арбитражный суд с намерением остановить публичные торги. Для того, чтобы погасить долги комбината.

«Заявителем подано ходатайство о принятии обеспечительных мер, в котором управляющий просит запретить конкурсному управляющему, организатору торгов ОАО „Копейский хлебокомбинат“ осуществлять меры, связанные с продажей имущества должника, в том числе проводить торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника ОАО «Копейский хлебокомбинат» до момента вступления в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с погашением требований реестра кредиторов ОАО „Копейский хлебокомбинат“ либо до момента вступления в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении заявления ООО „Корона Тэхет“ о намерении погасить реестр требований кредиторов ОАО «Копейский хлебокомбинат», — говорится в документе.

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство.

Любопытно, что владельцем компании ООО «Корона Тэхет» является бизнесмен из Екатеринбурга Малик Гайсин. В свою очередь, ООО «Корона Тэхет» является учредителем «хлебных» челябинских компаний «Южуралхлеб», ОАО «Народный хлеб».

Напомним, ранее Копейский хлебокомбинат оказался в эпицентре скандала из-за невыплаты зарплаты своим сотрудникам. Фигурантом уголовного дела стала директор предприятия Юлия Трунина. В отношении нее расследовалось уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По версии следствия, сумма задолженности за 2020 год составила более 6 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны более 100 сотрудников предприятия. В апреле этого года прокуратура после проверки направила уголовное дело в Копейский городской суд.