Бизнес Южного Урала принял вызов в «Экспортном форсаже»

16 декабря в Челябинске состоялась защита проектов третьего потока акселерационной программы «Экспортный форсаж»

В акселерационной программе, проходившей на протяжении трех месяцев, приняли участие 10 компаний из Челябинской области. Работая в команде с сертифицированными тренерами и наставниками, участники получили теоретические знания и отрабатывали их на практических кейсах, выполняя межмодульные задания в рамках разрабатываемых проектов. Результаты своей работы по выходу на экспортные рынки участники представили экспертной комиссии на итоговой защите.

Практическая польза акселерационной программы «Экспортный форсаж», подача материала и вовлеченность всей команды в реализацию проекта были отмечены всеми участниками третьего потока. В свою очередь, тренеры и наставники были приятно удивлены серьезным настроем экспортеров области и желанием развития новых экспортных проектов.

Акселерационная программа «Экспортный форсаж» реализуется в регионе с 2021 года. В обучении приняли участие 30 компаний, часть из которых уже смогла заключить экспортные контракты по итогам программы. Организаторы: Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» при содействии регионального Минэкономразвития.

Получить подробную информацию можно по телефону: +7 919 345 2427, malinina@ica74.com Екатерина Малинина.