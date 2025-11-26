Билайн запустил продажи SIM-карт со спецтарифом в «Пятерочке»

Пользователи получают 9% кешбэка баллами «X5 Клуба» за покупки

Erid: 2SDnjc1GUv3

Билайн и X5 объявляют о старте продаж SIM-карт со специальным тарифом в торговой сети «Пятерочка». «Тариф с кешбэком» совмещает простое подключение связи и ощутимую выгоду от сервиса «Пакет» при повседневных покупках: пользователи тарифа получают 9% кешбэка баллами «X5 Клуба» за покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке» (кроме табачной продукции, лотерей, подарочных сертификатов и товаров с желтыми ценниками). Экономия может достигать до 6 000 рублей в месяц.

Специальный «Тариф с кешбэком» включает в себя 400 минут и 50 ГБ и стоит 590 рублей в месяц (единая цена для всех регионов присутствия*, без ежедневных списаний). При желании клиент может в приложении Билайна (12+) снизить количество минут или гигабайт и платить меньше. Кроме того, вне зависимости от выбранных пакетов пользователям нового тарифа бесплатно доступен безлимитный трафик** на музыку, видео, мессенджеры и социальные сети.

Как это работает для клиента

• Купите в «Пятерочке» SIM-карту Билайна с тарифным планом «Тариф с кешбэком»;

• Пройдите саморегистрацию через портал «Госуслуги» и активируйте тариф за 590 рублей в месяц;

• Войдите в приложение «Пятерочки» (6+) или «Перекрестка» (6+) с новым номером — сервис «Пакет» уже включён в тариф и доступен за 0 рублей;

• Получайте 9% кешбэка баллами «X5 Клуба» за каждую покупку в «Пятерочке» и «Перекрестке» и оплачивайте ими последующие покупки по правилам «X5 Клуба». Максимум до 6 000 рублей выгоды в месяц.

Где купить

На старте продажи открыты в Москве и Московской области (около 1 650 магазинов). В рамках федерального запуска продукт станет доступен практически по всей России*, в том числе и в Челябинской области — более чем в 8,5 тысячи торговых точек «Пятерочка». Для удобства покупателей SIM-карты Билайна с «Тарифом с кешбэком» размещены на выделенной бренд-стойке с информационными материалами.

Почему это удобно

• Одна покупка — сразу связь и кешбэк за повседневные траты;

• Прозрачные условия: единая цена во всех регионах, без ежедневных списаний и скрытых опций;

• Кешбэк виден и управляется в приложении «Пятерочки» (6+) или «Перекрестка» (6+), подключение SIM-карты и связь — в приложении Билайна (12+);

• Максимальная выгода в «Пятерочке» и «Перекрестке»: пользователи тарифа получают все преимущества сервиса «Пакет» за 0 рублей: по 3 бесплатных доставки каждый месяц, 20% кешбэка баллами «X5 Клуба» на готовую еду и выпечку, до 50% кешбэка баллами «X5 Клуба» за горячие напитки, 10 любимых категорий и многое другое.

«Мы рады, что стратегическое партнерство с одним из крупнейших в стране ритейлером вышло на федеральный уровень. Мы в несколько раз увеличили свое присутствие в „Пятерочке“, расширив свою представленность далеко за пределы столичного региона. Такой шаг делает подключение наших услуг еще доступнее и удобнее для максимально широкой аудитории», — отметил директор департамента по управлению партнерским каналом Билайна Роман Прыганов.

Новое предложение выгодно для большого числа пользователей:

«Наше новое предложение совмещает простую механику и ощутимую выгоду: подключил связь — и сразу начал получать кешбэк за привычные ежедневные покупки. Это удобный способ экономить без лишних действий, доступный практически любому»,— подчеркнул директор департамента по развитию лояльности и игровых решений Билайна Андрей Губанов.

По словам директора по развитию лояльности и экосиcтемных продуктов Х5 Евгения Галимского, совместный тариф с Билайном — это шаг к тому, чтобы повседневные покупки и сервисы связи работали на клиента вместе.

«Мы объединяем привычные действия покупателей в один удобный сценарий: человек получает качественную связь и делает покупки в „Пятерочке“ или „Перекрестке“ с существенной выгодой. Для нас важно, чтобы каждый продукт X5 давал реальную ценность и ощущение заботы в мелочах», — отметил Евгений Галимский.

Реклама.

Рекламодатель: ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

В проекте участвуют только SIM-карты с технологией саморегистрации.

*кроме Чукотского автономного округа и Норильска.

** В сети Билайн, кроме Чукотского АО, к ряду сервисов без траты пакета интернета по тарифу через официальное приложение.