Билайн в Челябинской области дарит новым абонентам бесплатную связь до конца года

Акция продлится до 12 октября 2025 года

Новые клиенты Билайна, которые подключатся к услугам оператора до 12 октября 2025 года, смогут 130 дней пользоваться связью и интернетом без абонентской платы. Им будет доступен пакет минут и мобильного интернета, безлимитный доступ к популярным сервисам, а также дополнительные бонусы.

Подключившись, абоненты получают полноценный тариф, в который ежемесячно входит 50 ГБ интернета +50 ГБ дополнительных, 300 минут и неограниченный трафик к самым востребованным сервисам: мессенджерам, музыкальным и видеосервисам, социальным сетям. Для новых клиентов это отличная возможность протестировать сеть Билайна, безлимитно общаться с друзьями, слушать музыку и следить за интересующими событиями в любимых социальных сетях без оглядки на трафик.

После завершения акции выгоды не заканчиваются. Билайн будет и в дальнейшем ежемесячно начислять дополнительные 50 Гб, если клиент своевременно оплачивает тариф.

Предложением можно воспользоваться как в офисах оператора, так и сделав заказ на сайте. Подключение максимально простое: достаточно один раз внести 500 рублей — из которых 100 покроют стоимость SIM-карты, а 400 рублей сразу поступят на баланс. Ими можно будет оплачивать сервисы Билайн. После окончания акционного периода абонентская плата составит 580 рублей в месяц.

Акция стартовала 1 сентября и продлится до 12 октября 2025 года. Участвовать в ней могут абоненты, подключающиеся к Билайн впервые.



«Мы предлагаем клиентам не просто тариф, а возможность почувствовать, как цифровая жизнь становится проще, доступнее и выгоднее. Бесплатная связь — это отличный шанс оценить качество сети Билайна и пользоваться всеми привычными сервисами без лишних затрат», — отметили в компании.

Узнать подробности тарифа, в том числе перечень мобильных приложений с безлимитным доступом, можно по ссылке.

