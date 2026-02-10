Билайн расширил емкость сети 4G по всей Челябинской области

Важный этап модернизации инфраструктуры завершен

Мобильный оператор завершил очередной этап модернизации инфраструктуры в Челябинской области — усовершенствовал параметры сети, увеличив ее емкость и подготовив к росту трафика. В результате успешной реализации проекта сегодня большее количество клиентов компании могут одновременно пользоваться цифровыми сервисами на высоком уровне.

Примененное техническое решение называется рефарминг, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G*. Для наглядности такие работы можно сравнить с увеличением проезжей части — вместо двухполосной дороги территории получили скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга заключается в том, что для решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно применяется для связи поколения 3G*. Билайн частично перенаправил данную частоту в пользу более современного формата 4G, что положительно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте.

Как подчеркивают в компании, технические работы охватили всю территорию Челябинской области, а общее количество «перенастроенных» базовых станций превысило 800 позиций.

«Наша команда завершила один из важнейших проектов последних месяцев — провела масштабный рефарминг в регионе. Результаты этой работы уже заметны: мы не только в целом повысили надежность сети и улучшили ее параметры, но и значительно укрепили нашу инфраструктуру. Все это позволило создать дополнительный запас прочности для удовлетворения растущих цифровых потребностей жителей», — комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

Еще из плюсов рефарминга для клиентов — рост доступности голосовой связи в режиме VoLTE**, которую Билайн запустил в Челябинской области в феврале 2023 года. Напомним, эта технология не только улучшает качество голосовых вызовов, делая звук четче и яснее, но и позволяет одновременно разговаривать с собеседником и выходить в интернет.

Улучшения распространяются на всю телеком-инфраструктуру оператора. В тех точках, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета или работа приложений ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы. Они включают в себя возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте.

*4G — 4Джи — четвертое поколение мобильной связи. 3G — 3Джи — третье поколение мобильной связи.

**VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE (англ.). LTE — Long-Term Evolution — долговременное развитие (англ.).

