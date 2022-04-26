билайн предложил челябинцам протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет

Новые абоненты могут воспользоваться тест‑драйвом голосовых вызовов и интернета

Оператор билайн проводит для новых абонентов недельный тест-драйв сотовой сети: компания вернет деньги, если клиентов не устроит качество связи*. Новым абонентам предлагают не только попробовать голосовую связь и мобильный интернет от билайна, но и семейный тариф «Близкие люди 2». Этот тариф дает возможность подключить к своему пакету услуг еще одного человека**.

За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, два человека могут пользоваться одним пакетом услуг и экономить на связи. С помощью опции можно обеспечить связью детей, супругов, пожилых родственников и других близких людей. Благодаря ей звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты услуг, включенных в тариф, и остаются бесплатными даже после исчерпания пакета. Таким образом, можно не беспокоиться об оплате услуг своих близких и оставаться с ними на связи.

Также с помощью тест-драйва можно проверить качество связи оператора, который за прошедшие четыре года в два раза увеличил сеть 4G на территории Челябинской области. Например, в Челябинске сегодня жители микрорайонов Вишневая Горка, Лесной Остров, Белый Хутор, Западный, Просторы, Славино могут общаться по видеосвязи и быстро загружать видеоролики даже в часы максимальных нагрузок на сеть. Оператор усилил сигнал и в новом терминале аэровокзала имени Игоря Курчатова, в торговых центрах «Алмаз» и «Космос». Улучшенное качество связи могут оценить и жители городов Златоуста, Коркино, Миасса, Троицка и Чебаркуля. Кроме того, билайн ускорил интернет на горнолыжном комплексе «Завьялиха» и сразу в нескольких популярных санаториях области — «Кисегач», «Крутой берег», «Сосновая горка».

По условиям тест-драйва, поделиться гигабайтами мобильного интернета можно с одним человеком, однако другие семейные тарифы линейки «Близкие люди» дают возможность подключить до двух дополнительных номеров и кроме пакета мобильного интернета делиться минутами голосовой связи и SMS***. По данным билайна, чаще всего семейный тариф выбирают клиенты от 36 до 45 лет — среди абонентов их доля составляет 40%. В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком.

*С 1.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения на тарифном плане «Близкие люди 2» в ряде городов в собственных офисах билайн можно получить списанную абонентскую плату. Для одного абонента акция действует один раз. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте билайн.

**Услуга платная.

***Подробнее — на beeline.ru.