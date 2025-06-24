Билайн и «Инфомаксимум» на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в области генеративного ИИ

Документ направлен на укрепление технологического суверенитета России

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и ООО «Инфомаксимум» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области генеративного ИИ и процессной аналитики.

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, направленное на развитие отечественных технологий и укрепление технологического суверенитета России.

Закрепленные в нем основные направления сотрудничества включают обмен опытом, создание экспертных групп и проведение совместных мероприятий (таких как конференции и рабочие совещания). Такой формат взаимодействия позволит усилить развитие технологий, повысить их безопасность и обеспечить поддержку отечественных разработчиков в области искусственного интеллекта и аналитики.

«Это важный шаг на пути к развитию отечественных технологий, укреплению технологического суверенитета и созданию инновационных решений для цифровой трансформации страны. Совместная работа с „Инфомаксимум“ позволит расширить возможности и доступности использования генеративного искусственного интеллекта в государственных и коммерческих сферах, что принесет пользу всей цифровой экосистеме России», — считает директор по работе с государственными заказчиками Билайна Александр Шведов.

О важности заключенного на полях ПМЭФ соглашения сообщили в ООО «Инфомаксимум»:

«Соглашение между Билайном и „Инфомаксимум“ фиксирует наши общие намерения в двух стратегически важных направлениях. Мы видим, как быстро меняются подходы к работе с данными, управлению процессами. И именно в телеком-секторе эти вызовы требуют результативных и масштабируемых решений», — прокомментировал генеральный директор «Инфомаксимум» Александр Бочкин.