билайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды по всей России

Договоренности помогут достичь целей нацпроектов

ПАО «ВымпелКом» и 4 главы администраций (Приморский край, Республика Бурятия и Хакасия, а также Чукотский автономный округ), подписали соглашения о сотрудничестве на ВЭФ-2022 (Восточный экономический форум), который завершился 8 сентября.

Основными задачами по этим договоренностям станут развитие цифровой среды и экономики на территории регионов, помощь в реализации национальных программ и проектов. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры, реализация национальных проектов, а также усиление эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

В частности, технологии билайн по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, а также разработке инновационных программ в сфере туризма. Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности в регионах.

Также значительное внимание будет уделено цифровизации населенных пунктов и совместным усилиям по таким направлениям, как безопасность и качество дорог, умный город, телемедицина, цифровая образовательная среда, система интеллектуального учета ресурсов и др.

«Подписанные соглашения являются продолжением той важной работы, которую уже давно ведет билайн совместно с руководством регионов по комплексной цифровизации территорий. Это чрезвычайно важно для гармоничного развития всех составляющих, от которых зависит качество жизни людей. Кроме того, комплексная цифровизация повышает эффективность управления и открывает отличные перспективы для развития экономики регионов. Мы готовы делиться экспертизой, своими передовыми наработками в этой сфере и предоставлять каналы связи, облачные хранилища, дата-центры, в которых хранится и обрабатывается вся информация. Перечень отраслевых решений, в которых могут применяться наши технологии, весьма обширен. Но вместе с тем каждому региону требуется индивидуальный подход, поэтому мы реализуем такие проекты как комплексно, так и путем внедрения отдельных элементов», — прокомментировал директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.

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